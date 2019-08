Tu signo del zodíaco y horóscopo en realidad serían otros: ¿por qué?

Según los cálculos de la NASA, no concuerdan con las constelaciones estelares, que son 13 y no 12 como se creyó siempre. Además, ¿habías escuchado del signo Ofiuco y a qué fechas corresponde?

Si hasta ahora pensabas que eras de Virgo por haber nacido entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, quizás no estabas en lo cierto. Pasaron cosas y es posible que tu signo del zodíaco y tu horóscopo estén equivocados. ¿Cómo puede ser esto? Te lo explicamos en esta nota.

Es que según los cálculos de la agencia espacial estadounidense NASA las constelaciones estelares son 13 y no 12 como se creyó siempre. La NASA lo explicó en 2016 en su blog, en donde lo primero que hacen es aclarar que estudian astronomía y no astrología, a la que describen como otra cosa y no ciencia. Y que no cambiaron los signos del zodíaco, sino que solo aplicaron las matemáticas. "Nadie ha probado que la astrología pueda predecir el futuro o decir cómo es la gente en base a su fecha de nacimiento", empieza la NASA. Buen punto.

Utilizando factores como la rotación de la tierra, la NASA informó durante qué períodos el Sol se interpone entre la Tierra y cada constelación. Para esto incluyó a Ofiuco entre las 13 —y no 12— constelaciones que experimentan este fenómeno.

Hace más de 2.000 años que los estudiosos bíblicos y griegos fijaron los signos zodiacales basándose en la constelación de estrellas que estaba detrás del Sol. A medida que la Tierra va realizando su movimiento de orbitación alrededor del Sol, aparece una constelación diferente.

Antiguamente se creía que era una cada mes, de ahí el nacimiento de los 12 horóscopos existentes. Pero los últimos avances han determinado que las observaciones de aquel momento no se corresponden a las de la actualidad.

Concretamente se trata del fenómeno llamado "precesión", por el cual la fuerza de la gravedad hace de la Luna y del Sol hace que la Tierra se tambalee. En 2015, el Observatorio Real de Greenwich comenzó a hablar de este fenómeno y la NASA lo confirmó un año después a través de su cuenta oficial de Twitter y a través de su blog.

En resumen, esto implica que los 12 signos de zodíaco conocidos hasta el momento sufran modificaciones, por lo que tu horóscopo y signo no son correctos.

Cuántos son los signos

Al zodíaco compuesto por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis se suma una nueva constelación: Ofiuco, la número 13.

El efecto de este cambio significaría que, por ejemplo, las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril ya no son Aries, sino Piscis. Y esto mismo ocurre con el resto de signos.

Así quedaría la tabla con las fechas en las que el Sol está dentro de cada constelación astronómica y estas serían las nuevas fechas de los signos del zodíaco, según los cálculos confirmados por la NASA:

Capricornio

Del 20 de enero al 16 de febrero (antes era del 23 de diciembre al 21 de enero).

Acuario

Del 16 de febrero al 11 de marzo (antes era del 22 de enero al 20 de febrero).

Piscis

Del 11 de marzo al 18 de abril (antes era del 21 de febrero al 19 de marzo).

Aries

Del 18 de abril al 13 de mayo (antes era del 20 de marzo al 20 de abril).

Tauro

Del 13 de mayo al 21 de junio (antes era del 21 de abril al 21 de mayo).

Géminis

Del 21 de junio al 20 de julio (antes era del 22 de mayo al 22 de junio).



Cáncer

Del 20 de julio al 10 de agosto (antes era del 23 de junio al 22 de julio)

Leo

Del 10 de agosto al 16 de septiembre (antes era del 23 de julio al 22 de agosto).

Virgo

Del 16 de septiembre al 30 de octubre (antes era del 23 de agosto al 22 de septiembre).

Libra

Del 30 de octubre al 23 de noviembre (antes era del 23 de septiembre al 22 de octubre).

Escorpio

Del 23 de noviembre al 29 de noviembre (antes era del 23 de octubre al 22 de noviembre).

Ofiuco (Ophiuchus en inglés)

Del 29 de noviembre al 17 de diciembre (antes no estaba incluido en el zodiaco).

Sagitario

Del 17 de diciembre al 20 de enero (antes era del 23 de noviembre al 22 de diciembre).