Daiana Nanzer rumbo al Sudamericano de Colombia

La gimnasta local no competirá de manera individual, sino que lo hará en las categorías Tríos y Grupos. "Esa vez es una experiencia diferente, estoy con distintas sensaciones... a disfrutarlo y a dar lo mejor", contó Daiana.

La próxima semana se desarrolla el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica en la ciudad de Melgar, Colombia. Allí participará la sanfrancisqueña y campeona nacional Daiana Nanzer que no competirá de manera individual, sino que lo hará en las categorías Tríos y Grupos.

En ese marco, Daiana contó las sensaciones "Esta vez es una experiencia diferente, estoy con distintas sensaciones, decidí no competir individualmente sino en grupo después del nacional de Misiones, donde me consagré campeona nacional, estoy en esa etapa de estar viendo que hago, no es fácil tomar esa decisión", indicó.

"Este Campeonato Sudamericano, voy a competir en categorías compartidas en Trío junto a dos compañeras de Córdoba capital y otro en Grupos que somos cinco integrantes también con chicos de Córdoba", explicó.

"Es una experiencia diferente, un poco mas relajada porque en individual, después de tantos años y de haberme consagrado siempre un poquito de presión uno sentía... así que a disfrutarlo y dar lo mejor de mí por mis compañeros de equipo y por las presentaciones que hacemos", concluyó Daiana.

Las gimnastas que acompañarán a la sanfrancisqueña son Valentina Medina y Brenda Weber en Trío; y para la categorías de Grupos se sumarán Lucila Medina y Matías Rucci.