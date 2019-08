Niegan que haya desabastecimiento de combustible

El titular de la Federación de Expendedores de Combustible del Centro de la República (Fecac), Gabriel Bornoroni, aclaró que hay un quiebre en el suministro de combustible pero no desabastecimiento, y abogó para que los gobernadores no reclamen una suba en el precio final.

“Se han detectado quiebres de producto, que no es que no llegue, llega menos desde las petroleras, pero no se puede hablar de desabastecimiento, sí quiebres momentáneos por horas en algunas estaciones”, indicó Bornoroni.

En ese sentido, explicó: “Las petroleras han puesto cupo, te venden la misma cantidad que el mes pasado o que el mismo mes del año pasado, autorizado por la Secretaría de Energía”.

“Esto es a nivel nacional, en Córdoba estamos en contacto permanente, hemos hecho una encuesta con los operadores y de las 614 estaciones de servicio, 50 están con inconvenientes, no es desabastecimiento sino quiebre”, precisó.

Asimismo, sostuvo: “Desde la Confederación apoyamos la medida, pese a que nosotros nos perjudica porque nos congela el precio final y nos sube los sueldos, todo menos lo que hace que generemos un ingreso”.

A los gobernadores

“Los gobernadores que no están de acuerdo están pidiendo que aumente el precio final de los combustibles, esto es una cuestión nacional, no de una provincia, esto va en contra de la Argentina; todos estamos poniendo el granito de arena, los expendedores de combustibles y las petroleras lo están poniendo”, señaló.

Y añadió: “Las provincias que tienen regalías, no decían nada cuando aumentaba el combustible, los expendedores y las petroleras nos estamos perjudicando, cada una de las provincias tiene que poner un poco de voluntad”.

“Creo que en estos tres meses las petroleras están poniendo muchísima voluntad para que no haya desabastecimiento y nosotros estamos muy alerta”, dijo.

Por último, manifestó: “Llamo a la reflexión tanto al Gobierno como a las petroleras, para que se sienten y tienen dos herramientas fundamentales: la carga impositiva y podrían hacer alguna especie de bono, que más adelante se equiparará, la gente ya no lo soporta más aumentos”.

Fuente: Cadena 3