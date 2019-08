Fuerte condena a conductor alcoholizado que atropelló y mató a un peatón

Entre las 3.30 y las 3.40 del 1° de enero de 2018, Matías Streitenberger (18) cruzaba la autovía Raúl Alfonsín, al noreste de Bahía Blanca. Había estado celebrando la llegada de ese Año Nuevo en el que, después de mucho esfuerzo y acompañamiento, iba a terminar el secundario. Ya tenía hasta el buzo de egresados. Sufría de hipoacusia desde los 2 años y utilizaba un implante coclear para oír. Por esa razón, le había costado mucho integrarse en las escuelas a las que había concurrido.

Para él y su familia, egresar iba a ser un gran logro, así como también para sus amigos y compañeros que aquella noche se preocuparon porque no llegaba al sitio donde se iban a reunir. Lo llamaron de forma insistente a su teléfono, hasta que lo oyeron sonar sobre la avenida, entre los barrios Patagonia y Patagonia Norte. Matías, ya fallecido, yacía sobre el asfalto, después de ser embestido por un auto que había pasado a gran velocidad y sin luces por el sector.

Su conductor, Galo Ochoa (41), no se detuvo tras el impacto y siguió manejando. Este jueves al mediodía, el Tribunal Criminal 3 de Bahía Blanca lo condenó a 12 años de prisión efectiva. "Es muy alta, inusual para un hecho de tránsito. No recuerdo una pena igual", dijo tras escuchar el fallo el fiscal del caso. Especialistas en siniestros viales y familiares de víctimas, coincidieron en que no hay registro de una sanción tan dura en un caso similar.