Emilse Albornos, la goleadora de Las Panteras: "El domingo tenemos que ganar el campeonato"

El próximo domingo Las Panteras de Defensores de Frontera disputan el desempate del torneo femenino de Liga Rafaelina ante Atlético de Rafaela. En ese marco la joven goleadora del equipo Emilse Albornos palpitó la final y contó su historia en el deporte que tanto ama.

Emilse tiene 13 años y es oriunda de Brinkmann, allí comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. "Empecé a jugar a los 5 años en San Jorge, con los varones, seguí entrenando con ellos. Como no podía jugar con los varones solo entrenaba... acá no había equipos de mujeres", contó la jugadora.

"Entrenar con los varones me hace mas fuerte, ellos juegan más fuerte", explicó.

Emilse en sus inicios en San Jorge de Brinkmann.







Jugó en La Logia de Santa Fe y en el último año se sumó a Defensores de Frontera para participar en el torneo femenino de Liga Rafaelina. "En el equipo hay chicas que me conocían y me llamaron para jugar. Yo jugaba de 5 pero me probaron de 9 y quedé, pero si me ponen en cualquier lado y yo juego igual", explicó.

Además, contó que participó de una prueba para la Selección Argentina, fue seleccionada pero no pudo sumarse al equipo ya que la categoría era Sub-16. "Quedé seleccionada pero no pude ir, era para sub 16", indicó la joven goleadora.

Emilse (ubicada a la izquierda agachada) junto a Las Panteras.







La finalísima

El domingo será un día especial. Las chicas del "Defe" juegan por el título y más allá del resultado, el trabajo realizado hasta hoy es histórico para el fútbol femenino de Frontera y de la propia Liga Rafaelina.

Con solo 13 años Emilse juega en Primera y ya anotó 10 goles en seis encuentros disputados. "Me gusta el equipo, tenemos un lindo equipo, me va muy bien porque soy una de las goleadoras. Vamos a ver que pasa el domingo", dijo la delantera.

"El domingo hay que ganar el campeonato, vamos a hacer todo lo posible, tenemos un muy buen equipo y las chicas juegan muy bien", agregó.

En el cierre de la entrevista dedicó unas palabras a sus compañeras. "Quiero saludar a las chicas de Defensores de Frontera, el domingo tenemos que ganar", expresó con anhelo.

Florencia Bonsegundo, la referente A la hora de consultar cuál es su referentes Emilse no dudó. "La sigo a Flor Bonsegundo, es mi ídola", dijo con orgullo. "La pudo conocer, junto a Stefanía Banini. Florencia estuvo acá hace poquito y la llevamos a conocerla, fue una sorpresa. Estaba muy contenta", explicó Virginia, mamá de Emilse. Además, Virginia explicó que Emilse estuvo muy pendiente del Mundial femenino disputado en julio y combina el fútbol con otra de sus pasiones. "Se vio todos los partidos del Mundial desde el primero hasta el último, ama el fútbol además hace destrezas criollas", dijo su madre.

Foto de portada: Radiocanal