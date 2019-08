Las tinturas fantasía son tendencia entre los jóvenes

Las tendencias en cortes y colores de pelo están cambiando en San Francisco. Los colores brillantes están apareciendo cada vez más y están imponiéndose en los nuevos estilos adoptados principalmente por jóvenes.

Así lo afirma Alfonsina Salvático (20), quien tiene un emprendimiento por medio del cual comercializa tinturas fantasía y a su vez también tiñe a las personas que se animan a lo nuevo. Entre esas personas, a ella misma.







La joven contó que se interesó en cambiar de color su cabello cuando tenía 15 años pero recién a los 18 dio el paso por primera vez. A partir de esto comenzó un curso de peluquería y tinturas para conocer más sobre la temática.

Salvático aseguró que en San Francisco la gente no está “acostumbrada” a este tipo de cambios y que le parece extraño que todavía la sigan mirando “raro” cuando camina por las calles de la ciudad.

“Acá yo no veía gente teñida hasta el año pasado o el anterior, ahora somos más”, afirmó haciendo referencia a las personas que se están adaptando a estas variaciones dentro de la moda que está llegando a todas las peluquerías.

Daniela Musso (20) es otra de las jóvenes que desde que tiene 15 años se animó a lo nuevo. En su caso, su primera experiencia fue con una amiga con quienes se decoloraron y se tiñeron las puntas. “Después fuimos a una peluquería, nos fue gustando y terminó siendo todo el pelo”, recordó.







A la vez comentó: “Ya de chiquita me gustaba, había también tizas para pintar el pelo pero a mí no se me notaba porque tenía el pelo tan oscuro y no me dejaban decolorarme porque era chica. Recién a los 15 pude”.

Y agregó: “Pasé por todos los colores me aclaré, me teñí de verde, después azul, tuve todos menos el amarillo. Todavía, pero ya me lo compré”.

Similar fue el caso de Magdalena Urueña (19), que empezó por un mechón cuando tenía 17 años. “A las profesoras les encantaba, estaba en la promo, apenas se notaba, pero era revolucionario. Todo el mundo me preguntaba ‘cómo te lo hiciste, en dónde’. Después me lo quité”, dijo.







Y rememoró: “Siempre de chiquita quise y le decía a mi mamá ‘quiero las puntas lilas’, o ‘rosadas’, o ‘toda la cabeza’. Pero me decía ‘sos chiquita’ o ‘bueno, buscá la plata’. El año pasado empecé otra vez. Tuve morado, lila, esmeralda, rosado y celeste”.

El qué dirán

A pesar de que las tres chicas coinciden en que cada vez más personas se animan a los colores, también están de acuerdo en que aún no está “bien visto” por algunas personas.

“Hay que animarse mucho, la gente te mira en la calle, me pasó que se cruzaron de vereda. Antes tenía la mitad de la cabeza rapada y se veía y sí, por ejemplo la gente mayor, anciana, medio que te mira mal, aunque también hay gente mayor que me para en la calle y me dice ‘me encanta lo que te hiciste’. Me parece súper lindo recibir halagos de gente grande, porque hay más aceptación. Eso sí, cuando vas a algún lugar donde hay mucha gente, como una plaza, y todos te están mirando te pone un poco incómoda, sobre todo yo que soy tímida”, afirmó Urueña.

Musso incluso recordó una situación particular: “Tengo una foto con el pelo de color normal para el curriculum porque si no está medio complicado. No te lo dicen directamente, pero después ves que llaman a las que no tienen el pelo de color. Nos pasó en unas pasantías. Fui a llevar un curriculum y al rato fue una amiga y le dijeron ‘no sabés, hace un rato vino una chica con el pelo medio verde, no sé qué pretendía”.

Y Salvático sumó: “Es tan lindo que es una lástima que haya gente que sienta miedo experimentarlo, yo lo encuentro placentero”.