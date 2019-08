El peluquero sanfrancisqueño que triunfa en Buenos Aires

Martín Ferrer Cabrera (23) nunca imaginó que a su corta edad iba a estar trabajando para las grandes estrellas del espectáculo. Es lo que hace desde hace algunos meses en Buenos Aires, en la agencia de moda donde trabaja como peluquero.

Ferrer Cabrera se reparte su tiempo para trabajar junto a su familia en el salón que tienen en San Francisco a la vez que brinda sus servicios en Casa Vardo y en Vardo Management, en Buenos Aires.

En éste último lugar es donde, aseguró, está cumpliendo su sueño. “Implica peinar y hacer cabello para producciones de moda, desfiles shooting, publicidades. Ahí llegué el año pasado, tomé un curso en Casa Vardo que lo daba Nacho López Fagalde, un peinador que a mi criterio es uno de los mejores que he conocido, y hoy tengo el placer de trabajar con él asistiéndolo en algunas cosas”, contó.







Entre sus actividades, por ejemplo, esta semana trabajó para una campaña de Fallabella. “Hizo una campaña con influencers, entre ellos “Luli” Fernández, estaba Rosario Titi Cleris de Kahlé Makeup que es la maquilladora de las Tinelli, Melisa Garat que es actriz de comerciales beauty, entre otras personas muy conocidas en Buenos Aires”.

Asimismo, su actividad le permitió relacionarse con muchas personas del espectáculo, entre ellas Vera Spinetta, hija del “Flaco”, Julio Chávez, Antonio Birabent, Graciela Alfano, Belén Sanz y Carla Quevedo (Monzón, la serie) y Carla Quevedo (Monzón, la serie), Sonia Zavaleta, hija de una de las “trillizas de oro” y Luli Torn (Argentina, Tierra de Amor y Venganza).

Otro de los lujos que pudo darse fue trabajar para la BafWeek o Semana de la Moda. “Fue muy importante, porque jamás pensé que iba a estar trabajando ahí, estuvimos haciendo por medio de la agencia el pelo para todos los desfiles. Fueron tres días intensos. Trabajamos con marcas cono Ginebra Kosiuko, Daels, Vanesa Cranford, Mishka. Fue una experiencia súper enriquecedora a nivel profesional porque aprendí muchísimo con todos los colegas, peinadores excelentes. Éramos diez trabajando, he conocido muchas personas, he tenido el placer también de ver de cerca y de sentir esa adrenalina que se siente en el backstage de un desfile preparando y retocando a las modelos”, detalló.

Sobre el final, reflexionó acerca de lo que para él es lo más satisfactorio de su profesión. “Lo que más me gusta es conectar con las personas, siempre trato de hace mi tarea de una manera integral, he estudiado muchísimo, siempre me perfecciono y siempre trato de dar lo mejor. Me encanta conocer a las personas y lo que más disfruto es ver cuando se miran al espejo y les sale esa sonrisa de placer, por tener el cabello como ellos querían”, dijo.

Y destacó el apoyo de su familia y demás allegados: "Quiero destacar el apoyo de mi madre María Laura, de mis hermanas Florencia y Julieta que siempre me han apoyado y alentado para que cumpla mi sueño de ser lo que siempre quise, desde prestarme la cabeza cuando practicaba hasta recomendare con alguna amiga para que haga algo, siempre desde el amor y la unión familiar que es muy importante".







Y sumó: "Otra persona que significó muchísimo y que hoy ya no está entre nosotros pero que fue muy importante es Ana María Rodríguez, que fue mi primera profesora de peluquería, quien me enseñó todo lo que necesité para comenzar a desarrollarme en esta actividad. Fue una segunda madre para mí. Y en su momento me prestó uno de sus sillones para que pudiera comenzar a trabajar. Mi madre me brindó el espacio y mi padre me ayudó a armar unos muebles. Y con la colaboración de todos, entre planchitas y bucleras de mis hermanas y el apoyo de mis amigos y familia, he podido cumplir mi sueño de hacerlo, desarrollarme, estudiar, capacitarme, de poder decir que hoy puedo trabajar y vivir de esto y sin eso no hubiera sido capaz de nada".