En vivo online: Los Andes vs. Villa San Carlos por la B Metropolitana

Los Andes se medirá como local en la tarde de este jueves frente a Villa San Carlos en un partido postergado de la primera fecha del torneo de la B Nacional, que comenzará a las 20 en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora y que será dirigido por el árbitro Mauro Biasutto. El partido se podrá ver en vivo online en esta página, a la hora del comienzo, con transmisión de Vivo por Los Andes.

El partido además se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play

Los de Juan Carlos Kopriva no tuvieron una buena presentación ya que cayeron 2-0 ante Acassuso y la imagen dentro del campo no fue la mejor, asimismo saben que fue apenas a primera muestra y que el torneo da revancha.

La falta de tiempo de trabajo se notó por momentos en el funcionamiento, además de algunas ausencias como la de Diego Galeano, uno de los principales refuerzos en este mercado de pases.

Es en ese contexto que se viene Villa San Carlos y la vuelta al Eduardo Gallardón luego del descenso, por lo que se espera el apoyo de la gente para encarar lo que sueñan sea la primera victoria de un campeonato que los devuelva a la Primera Nacional.

Seguir por el buen camino

Villa San Carlos quiere seguir por el buen rumbo en el certamen de la B Metropolitana. Es que luego de su debut victorioso ante Justo José de Urquiza, el conjunto de Berisso disputará el postergado de la primera fecha ante Los Andes con la premisa de tres unidades que le permitan alcanzar la punta de la tabla de posiciones.

Si bien Jorge Vivaldo no confirmó los once titulares, tendrá una baja obligada tras la lesión de Ángel Luna. El ex Villa Dálmine se perderá el cotejo por un esguince de rodilla y tobillo, y es por eso que en su lugar ingresaría Matías Sproat.

Probables formaciones

Los Andes: Daniel Monllor; Luis Monge, Sebastián Valdéz, Matías Contreras, Dimas Morales; Ulises Ortegoza, Renzo Spinaci, Guillermo Pereira, Axel Arce; Jorge González, Alejandro Noriega.

Villa San Carlos: Nicolás Tauber; Manuel Molina, Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Iván Massi; Alejandro Lugones, Ignacio Oroná, Wilson Altamirano, Alexis Alegre; Matías Sproat y Pablo Miranda.

Estadio: Los Andes

Hora: 20

Con información de Solo Ascenso.