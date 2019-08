Lacunza se reunió con economistas de Alberto Fernández

Los economistas enviados por Alberto Fernández a dialogar con el Gobierno conversaron este miércoles por la tarde con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en lo que fue "una buena reunión", según calificó una fuente oficial.

En el encuentro, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca dialogaron con el flamante ministro sobre los temas más calientes de la economía:la deuda pública y su posibilidad de pago, el congelamiento de los combustibles, el nivel de reservas del Banco Central, el precio del dólar y la relación con el Fondo Monetario Internacional, cuyos compromisos, según aseguraron en Hacienda, son "cumplibles".

Siempre según la información que brindaron en off the record funcionarios del ministerio que conduce Lacunza, los tres participantes del encuentro acordaron en su intención de "no poner en riesgo la estabilidad" y se comprometieron a mantener canales de comunicación "más allá de la competencia electoral", que en octubre enfrentará a Macri y Fernández.

La serie de encuentros comenzó este martes, cuando Lacunza se juntó con Marco Lavagna, enviado por su padre Roberto como representante de Consenso Federal, y Leonardo Madcur, otro economista del lavagnismo.

Lacunza también tiene previsto reunirse con Agustín Monteverde, quien representará a Juan José Gómez Centurión, postulante presidencial del frente NOS.