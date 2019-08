Interasociativo: San Jorge ganó y se subió a la cima

Este martes se completó la segunda fecha del torneo Clausura del Interasociativo de básquet donde San Jorge de Brinkmann derrotó con autoridad a Tiro Federal de Morteros y se subió a la cima de la tabla de posiciones. Fue por 91 a 64 en cancha del equipo morterense.

De esta manera tras completarse la segunda jornada hay tres punteros que ganaron sus dos compromisos: San Jorge, 9 de Julio de Freyre y Almafuerte de Las Varillas.

Resultados de la 2° fecha:

Porteña Asoc. 98-92 SS Devoto [JUEVES]

9 de Julio (Freyre) 96-88 El Ceibo [VIERNES]

El Tala 69-74 Cult. Arroyito [VIERNES]

9 de Julio (Morteros) 89-63 Ctro. Social Brk. [VIERNES]

San Isidro 67-98 Almafuerte [VIERNES]

Tiro Federal 64-91 San Jorge [MARTES]

Posiciones

9 de Julio (Freyre) 4 pts. Almafuerte 4 pts. San Jorge 4 pts. Porteña Asoc. 3 pts. El Ceibo 3 pts. San Isidro 3 pts. 9 de Julio (Morteros) 3 pts. Cultural Arroyito 3pts. Ctro. Social Brk. 3 pts. El Tala 2 pts. Devoto 2 pts. Tiro Federal 2 pt.

3° fecha

SS Devoto vs Almafuerte

El Ceibo vs Cult. Arroyito

Ctro. Social Brk. vs 9 de Julio (Freyre)

San Jorge vs Porteña Asoc.

El Tala vs 9 de Julio (Morteros)

San Isidro vs Tiro Federal