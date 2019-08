Programación de la 4° fecha de la Superliga

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este martes el sorteo de los árbitros y la programación para la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Aún no se comunicaron cuales serán los partidos liberados.

Así se juega:

Viernes 23 de agosto

21.00 Arsenal vs San Lorenzo [TNT Sports]

(Facundo Tello Figueroa)

Sábado 24 de agosto

13.15 Gimnasia vs Defensa y Justicia [Fox Sports Premium]

(Andrés Merlos)

15.30 Vélez vs Newell’s [TNT Sports]

(Germán Delfino)

17.45 Rosario Central vs Patronato [Fox Sports Premium]

(Hernán Mastrángelo)

20.00 Independiente vs Colón [TNT Sports]

(Diego Abal)

Domingo 25 de agosto

11.00 Godoy Cruz vs Estudiantes [Fox Sports Premium]

(Pablo Echavarría)



13.15 Unión vs Lanús [TNT Sports]

(Fernando Espinoza)



15.30 Central Córdoba vs Racing [Fox Sports Premium]

(Mauro Vigliano)

17.45 River vs Talleres [TNT Sports]

(Néstro Pitana)



20.00 Banfield vs Boca [Fox Sports Premium]

(Fernando Echenique)

Lunes 26 de agosto

19.00 Aldosivi vs Atlético Tucumán [TNT Sports]

(Silvio Trucco)

21.10 Huracán vs Argentinos [Fox Sports Premium]

(Patricio Loustau)