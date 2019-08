Ver en vivo: Talleres Remedios de Escalada vs. Deportivo Armenio por la B Metropolitana

Talleres de Remedios de Escalada recibirá en la noche de este martes a Deportivo Armenio en un partido por la 2° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, que se jugará a partir de las 21:05 y bajo el arbitraje de Paulo Vigliano. Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo con transmisión de Al Sur Streaming.

El partido también se podrá ver en vivo online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play. (requiere tener cable)

Talleres debutó en un nuevo campeonato de la B Metropolitana con una goleada 4-1 en contra ante Tristán Suárez y dejó muchas dudas. Por eso, ahora deberá demostrar que solo fue un paso en falso.

Esta será la oportunidad de Adrián Czornomaz para demostrar su capacidad para revertir lo que mostró hasta el momento. Sumado a la caída en Ezeiza, estas últimas semanas también perdió con Berazategui (Primera C) y Deportivo Paraguayo (Primera D).

El Pirata hará cinco cambios: ingresarán Nicolás Sainz en la defensa, Luciano Arcuri, Ramiro Echeverría (foto) y Jonatan Soria en el medio y Alan Seguel en el ataque en lugar de Luciano Vargas, Juan Trejo, Adrián Maidana, Leandro Martínez y Maximiliano Badell, respectivamente.

Así, Talleres pasará a utilizar un esquema 4-4-2.

El Tricolor también perdió en la primera fecha ante CADU y sabe que necesita los tres puntos para no perder terreno entre las principales ubicaciones del campeonato. El DT José Villarreal no definió los once titulares.

Probables formaciones

Talleres Remedios de Escalada: Ezequiel Cacace; Maximiliano Serrano, Cristian Godoy, Sainz y Patricio Romero; Arcuri, Echeverría, Gabriel Seijas y Soria; Seguel y Alejandro Aranda.

San Miguel: Sebastián Hernández; Fernando Pascual, Juan Casarini, Santiago Villarreal, Gonzalo Paz; Maximiliano Ortigoza, Lucas Modesto, Diego Medina, Nahuel Peralta; Santiago Gómez y José Manuel Caspary.

Estadio: Talleres RE.

Con información de Solo Ascenso.