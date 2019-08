Morteros: salvó la vida de un joven practicándole primeros auxilios

Un joven de 23 años que sufrió una descompensación salvó su vida luego de que una vecina le practicara primeros auxilios, según informa Radio Centro de Morteros. El hecho ocurrió este fin de semana en aquella localidad pero trascendió en las últimas horas.

De acuerdo a la fuente Natalia Ferrero, la madre del joven Franco Ghirardoti, contó que el hecho ocurrió cuando estaban por almorzar. "Estábamos por comer, dejó de respirar y se cayó", comentó Natalia. Y agregó: "Fue algo horroroso, porque éramos seis adultos y no sabíamos qué hacer”.

Siempre en base al medio morterense, entre la desesperación y los gritos de pedido de ayuda dos chicas que pasaban por el sector afrontaron la situación. Una de ellas ingresó a la casa y le practicó a Ghirardoti los primeros auxilios salvándole la vida.

Minutos después arribó la ambulancia del servicio de emergencias, que trasladó al joven hasta el Hospital Sauret para una mejor atención, donde permanecía internado en observación.

"El está muy bien gracias a Dios", afirmó su mamá.

"Me acordé lo que nos habían enseñado en el colegio"

La joven que le practicó primeros auxilios es Julieta Ponce, de 14 años, estudiante del Ipemyt Nº 286 de Morteros.

En diálogo con Radio Centro de Morteros, Ponce comentó que hace unos meses recibió una charla sobre primeros auxilios por parte del SEM.

“Pasaba por allí y pedían ayuda; entro y me encuentro con que Franco estaba tirado en el piso y convulsionando”, apuntó Julieta.

Y añadió: "Rápidamente me acordé de lo que nos habían enseñado en el Colegio”.

Sobre el final, dijo: "Primero se me puso la cabeza en blanco, no sabía qué hacer y estaba muy asustada, después me acordé de lo que había que hacer y lo que no había que hacer”.