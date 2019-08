“Me ofrezco a pagar el rescate, la computadora es fundamental para seguir estudiando”, dijo víctima de robo

A Franco Bertotti le quitaron, por el momento, las ganas de seguir estudiando. El joven de 21 años, oriundo de la ciudad de Morteros y que vive en San Francisco desde hace tres, sufrió un importante robo el fin de semana en el departamento donde vive en barrio Independencia. Salió a bailar con sus amigos en la noche del sábado y al volver a la madrugada siguiente se encontró con que le habían desvalijado su casa.

“Cuando llego vi que me faltaban muchas cosas. Luego me doy cuenta de que estaba una puerta ventana abierta, no estaba violentada, pero le hicieron zafar las trabas”, contó a El Periódico.

El departamento donde vive forma parte de un complejo ubicado en calle Independencia Sur al 4000. Según informó, le llevaron una notebook MAC, un televisor LED de 21 pulgadas, una Play Station 4, un termo Stanley, el cargador de un celular, entre otras cosas. Para dar cuenta del daño, la MAC, que tenía aproximadamente un año, cuesta unos 1500 dólares. Pero más allá del costo, que es bastante elevado, para Franco es clave tenerla para seguir estudiando, ya que cursa el tercer año de la carrera Diseño Industrial en el Centro Regional de Estudios Superiores (CRES).

Según explicó la víctima del robo, hace tres años que vive en el lugar y nunca pasó algo semejante. Es más, definió al complejo como un sitio “tranquilo”. Si bien existe una puerta en el frente, los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera, que además de dar a unas viviendas topa limita con un lote baldío.

La compu, fundamental

Bertotti aseguró que la computadora es primordial para sus estudios. “Es mi fuente de estudios, sin ella es difícil continuar con la carrera. Lo veo hoy complicado, por eso dudo en seguir”, dijo desconsolado. Aseguró que allí dentro tiene información “invaluable” y que no tenerla es como perder el año en curso: “Voy a ver cómo sigo”, sostuvo.

Por este motivo, el estudiante, que radicó la denuncia en la Unidad Judicial, informó que ofrece una recompensa para recuperar al menos la notebook. Quienes tengan información valedera pueden comunicarse al (03562) 15526484.