La ascendente carrera de Jeremías Diotto, una de las "joyitas" de San Isidro

Muchos jóvenes dejan su hogar, su familia y sus amigos en pos de futuro mejor en el deporte. En San Isidro son varios los que llegaron persiguiendo sus sueños como Federico Zezular, Ignacio Cuesta, Agustín Vergara o Jeremías Diotto.

Justamente Jeremías Diotto, con 15 años, llegó a San Francisco en febrero de 2018 procedente de Argentino de Marcos Juárez. En este lapso su carrera fue de menor a mayor en San Isidro: entrenó con el plantel superior, debutó en la Liga Argentina, fue subcampeón nacional con la Selección de Córdoba, se consagró campeón del Interasociativo con San Isidro en u17 y u19, fue subcampeón del Provincial u17 y participó en el equipo que terminó tercero en el Final Four del Provincial u19.

Hoy Diotto consiguió una nueva meta. Fue convocado para participar en la preselección u17 para integrar el plantel de la Selección Argentina que disputará el Sudamericano en Chile. El jugador contó que ya había sido convocado cuando era u15, soñaba con volver a estar y esta semana la noticia lo desbordó de alegría.

"La noticia me llegó estando en la escuela, fue el martes a la mañana. En un recreo abrí el teléfono y vi que tenia un mail del jefe de equipo de las formativas de la Selección. Lo abrí emocionado, aunque pensaba que era una encuesta y era la convocatoria", explicó el jugador.

"No me lo esperaba, en ningún momento pensé que iban a llamar de nuevo. Yo ya había tenido una convocatoria en 2017 pero después nunca más, esto es totalmente inesperado", relató contento.

"Es una sensación muy linda, te deja con ansias, tenés que seguir para adelante esforzándote como todos los días y siempre dando lo mejor de vos porque no se sabe en qué momento te pueden ver", indicó el joven.







El debut en Liga Argentina Diotto debutó en diciembre de 2018 en el primer equipo. Fue ante Tiro Federal de Morteros, peor su primera convocatoria fue ante Unión de Santa Fe. "Fue una gran experiencia, tenía esperanzas de estar y pude estar. Para mi primer partido me escribieron a la mañana. 'esta tarde tenés que viajar con la Liga', me dijeron. Yo estaba muy emocionado llamando a todos: a mi mamá y mi papa diciéndoles que tenía que jugar en la Liga Argentina. Ese día fuimos a Unión de Santa Fe, ahí no tuve minutos pero fue mi primera vez, fue genial, estaba muy emocionado y ansioso", relató. "La preparación con el primer equipo me ayudó muchísimo porque entrené con jugadores con experiencia, me daban consejos de todo tipo, me ayudaban, los entrenadores también", indicó. "Ahora estoy de nuevo con el primer equipo. Arrancamos el lunes pasado, me gusta, disfruto, hay jugadores nuevos, para nosotros los más chicos es importante porque se aprenden cosas nuevas", indicó. El pivote de 1,95 mts. disputó 5 partidos en la temporada pasada de la Liga Argentina donde promedió 2,4 puntos y 2,8 rebotes en un promedio de 8,9 minutos cancha.

La adaptación, un paso clave

No fue fácil para él. Lejos de casa, en una ciudad que no conocía y en una edad plena de desarrollo. Diotto también tuvo que encontrar su lugar en San Francisco. "Al principio fue duro, me costó dejar a mi familia. Cuando llegué era todo nuevo para mí, era tímido, tenía desconfianza y me manejaba entre el club y la casa, pero los compañeros acá son bárbaros, me ayudaron mucho a adaptarme, al tiempo ya estaba recorriendo la ciudad yendo a sus casas, la verdad que gracias a los chicos, a los padres y a los profes me ayudaron mucho incorporarme", contó Jeremías.

"Los padres me tratan como un hijo más, a falta de mis padres eso me ayudó muchísimo. Fue clave para que me incorpore del todo", explicó.

De clásico a amigo. Diotto contó que vive junto a Ignacio Cuesta, también de Marcos Juárez, pero ex jugador de San Martín el clásico de Argentino (donde él jugaba). "Nacho vino un mes después, cuando me enteré que venía dije: 'uh bueno, por lo menos viene uno de Marcos Juárez que conozco'. Con él había una relación mas distanciada, el jugaba para San Martín, nos cruzamos en los partidos y en algún seleccionado, acá somos muy amigos y es con el que mejor me llevo de todos, es otro hermano para mi.", señaló.







"La verdad que esto se da también por mis compañeros, en los entrenamientos siempre tratamos de mejorar, es gracias a esos compañeros que en los entrenamientos te corrigen y te ayudan a que las cosas te salgan mejor y por el apoyo que me dan todos los días. Uno la puede pasar mal en un partido, o no te salen las cosas, los compañeros vienen y te levantan, el entrenador también", destacó el jugador.

Cómo sigue

Ditto deberá presentarse en Pergamino el 27 de agosto para entrenar con el preselectivo de la Selección Argentina u17, pero anunció que esto sigue y va por más. "Ahora principalmente tengo que esforzarme lo más posible para las dos cosas para ganarme un lugar en la Selección y en la Liga, quiero estar anquea sea en el banco, sumar minutos seria lo mejor, pero voy a intentar todo para ganarme los lugares y esforzarme todos los días un poco mas, los 5 días en la Selección voy a dejar todo, a quedarme sin nada", relató.







"Quiero agradecer a mis padres, amigos del club, de Marcos Juárez que me acompañan en todo momento y me ayudan mucho", concluyó el jugador de 16 años.

Diotto volverá recién en la semana a entrenar con el plantel de Liga Argentina y explicó porqué: "Tengo que estudiar, estuve el fin de semana jugando el clasificatorio u19 con la Selección de Sudeste. Estoy un poco complicado", contó entre risas.