Derrota de Charabones en Córdoba

El equipo de nuestra ciudad no pudo con Taborín y sumó una nueva derrota fuera de casa. El sábado los juveniles recibieron a Córdoba Athletic.

El San Francisco Rugby Club no pudo en condición de visitante ante Taborín. - (Foto: Archivo)

Este domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Permanencia C de la Unión Cordobesa de Rugby done Los Charabones visitaron a Taborín RC de Córdoba. En primera división no pudo festejar, mientras que en reserva se trajeron la victoria.

En la división superior Taborín RC se quedó con el triunfo por 50 a 12, mientras que en intermedia fue victoria de los "charas" por 51 a 0.

Cabe señalar que esta competencia reúne a los cuatro mejores del Torneo Desarrollo y a los cuatro peoress del Torneo Regional Nivel 3. El equipo de nuestra ciudad debe terminar entre los mejores cuatro del certamen para mantener la categoría.







Dos triunfos el sábado

Por otro lado, los juveniles disputaron la 15° fecha de la Copa de Plata en condición de local ante Córdoba Athletic. Fue victoria de M14 por 17-15, M15 también ganó 31-25 y M16 perdió 17-5.