Miralo en vivo: Alvarado Mar del Plata vs. Agropecuario Argentino por la B Nacional

En su debut absoluto en la segunda categoría del fútbol argentino, Alvarado de Mar del Plata recibirá en la tarde de este domingo a Agropecuario Argentino de Carlos Casares en la primera fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un encuentro que comenzará a las 18 en el estadio José María Minella y con el arbitraje de Lucas Novelli.

El partido se podrá ver en vivo y online en este link con la transmisión en directo de TyC Sports Play. El partido también se podrá ver en vivo por streaming en este otro link.

Este encuentro va a ser muy especial para el club marplatense y para su gente, ya que será el primer partido de la historia del cuadro de Matadero en la segunda categoría más importante del fútbol de nuestro país.

Para este choque, el entrenador del Torito, Juan Pablo Pumpido, no podrá contar con una de las figuras del ascenso, Fernando Ponce, quien tiene una distensión de ligamento en la rodilla izquierda y estará afuera de las canchas por dos semanas. Tampoco estarán disponibles Mauricio Toni, quien tiene una dolencia en la planta del pie, y Lucas Algozino, quien sufre una molestia en uno de sus muslos.

Ganar confianza

Si bien Felipe De la Riva no confirmó los once que saldrán desde el inicio, apostará por la gran base de los equipos que disputaron los encuentros amistosos, en donde no le convirtieron goles y es por eso que el DT se mostró conforme por la solidez defensiva del plantel.

Probables formaciones

Alvarado: Matías Degrá; Matías Caro, Jorge Zules Caicedo, Santiago Zurbriggen, Maximiliano Oliva; Gaspar Gentile, Leandro Teijo, Pablo Ledesma, Diego Becker; Santiago Giordana y Patricio Vidal.

Agropecuario Argentino: Martín Perafán; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso y Nicolás Dematei; Lucas Seimandi, Gonzalo Papa y Emanuel Molina; Mariano Miño y Matías Defederico; Alejandro Gagliardi.

Hora: 18.

Estadio: Alvarado.

Con información de Solo Ascenso.