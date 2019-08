Miralo en vivo: UAI Urquiza vs Tristán Suárez por la B Metropolitana

UAI Urquiza recibirá en la tarde de este sábado a Tristán SUárez por la 2° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que se jugará a partir de las 15:30 en Villa Lynch y que será dirigido por el árbitro Lucas Di Bastiano.

El partido se podrá ver en vivo online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play.



De no mediar ningún inconveniente, el entrenador del elenco de Villa Lynch no realizaría modificaciones con respecto al equipo que igualó en el debut 1-1 frente a Sacachispas y repetiría a los mismos intérpretes.



El último partido en el que se enfrentaron fue victoria de UAI Urquiza por 2-1. En el historial, se vieron las caras en 16 ocasiones de manera oficial con ocho triunfos por parte del Lechero, seis del Furgón y dos igualdades.



Con el campeonato recién iniciado, el conjunto de Villa Lynch no quiere dejar puntos en condición de local no solamente para estar metido en la lucha de los primeros puestos sino también por alejarse lo más rápido posible de la última posición del descenso.

Luego de la gran muestra de carácter en el debut, el plantel comandado por Aníbal Biggeri pretende conseguir una nueva victoria para volver a la zona más alta de la tabla de posiciones.



El director técnico, Aníbal Biggeri, cuenta con la recuperación de Juan Martín ya que superó la lesión que lo marginó gran parte del campeonato pasado.



Probables formaciones

UAI Urquiza: Ignacio Pietrobono; Giuliano Cerato, Francisco Di Fulvio, Mathias Buongiorno, Rodrigo Chao; Joaquín Rodríguez, Gonzalo Cozzoni, Carlos Battigelli, Santiago Prim; Ezequiel Vidal y Daniel Vega.

Tristán Suárez: Rodrigo Lugo; Mariano Bettini, Gabriel Tomassini, Bruno Duarte, Francisco Martínez; Franco Quiroga, Marcos Britez Ojeda, Federico Guerra, Claudio Galeano; Braian Miranda y Fernando Giménez.

Con información de Solo Ascenso