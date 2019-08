Miralo en vivo: Almirante Brown vs. Colegiales por la B Metropolitana

Almirante Brown recibirá en la tarde de este sábado a Colegiales por la 2° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que se jugará a partir de las 15:30 en la Fragata Presidente Sarmiento y que será dirigido por el árbitro Eduardo Gutiérrez. El partido se podrá ver en vivo online en esta página, con transmisión de Ascenso Mirasol TV.

El Mirasol afrontará su segundo partido consecutivo en calidad de local y buscará estirar su buen momento futbolístico.



Para este encuentro, el DT Jorge Benítez no confirmó el equipo. Si bien probó variantes durante la semana, no se esperan cambios en el once inicial de Almirante Brown y se especula con que el equipo que salga a la cancha sea el mismo que venció a Fénix.

Levantar

Colegiales comenzó el torneo con un tibio empate ante San Miguel como local. Ahora buscará traerse un buen resultado en condición de visitante.



Eduardo Pizzo no podrá repetir el equipo por las lesiones de Agustín Griguol y de Facundo Nasif. Sus reemplazantes serian Nahuel Quiroga o Tobías Moriceau y Rodrigo Paillalef, respectivamente.



Probables formaciones

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Luis Arias, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo y Tomás Villoldo; Leandro Guzmán, Agustín Briones, Jonathan Goya y Diego García; Álvaro López y Javier Velázquez.

Colegiales: Mauricio Aquino; Diego Magallanes, Rodrigo Paillalef, Ezequiel Vicente, Brian Medina; Nahuel Quiroga o Tobías Moriceau, Diego Chávez, Aaron Martínez, Agustín Figueroa; Facundo Monin y Franco Toloza.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso