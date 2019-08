Miralo en vivo: Villa Dálmine vs. Instituto por la B Nacional

En el arranque de la competencia, Villa Dálmine recibirá en la tarde de este sábado a Instituto de Córdoba por la primera fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el Coliseo de Campana y que será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión en directo de TyC Sports Play

Luego de varias semanas de intensa práctica bajo el mando de Lucas Bovaglio, el elenco de Campana tendrá que afrontar este sábado su primer examen en la segunda divisional del fútbol argentino. El Viola buscará los tres puntos que le permitan arrancar de la mejor manera un torneo competitivo.



Si bien Bovaglio no confirmó los once iniciales, no haría variantes en relación a la mayoría de los encuentros de pretemporada.

Buen arranque

Instituto tuvo un receso difícil. Después de culminar el campeonato en los últimos puestos, una de las prioridades era retener a Pablo Vegetti, pero el goleador cambió de vereda y se fue a Belgrano. Sumado a esto, el equipo de César Zabala no tuvo una buena pretemporada y no ganó ninguno de los siete amistosos que disputó.



De los nueve refuerzos que llegaron en este mercado de pases, apenas harán su aparición Germán Salort, Facundo Erpen y Damián Arce. Maxi López está suspendido, mientras que Germán Estigarribia no está habilitado. Además, Juan Sills y Francisco Apaolaza recién se sumarán al equipo el lunes.



Probables formaciones

Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Denis Brizuela, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo.

Instituto: Germán Salort; Misael Gutiérrez, Facundo Agüero, Facundo Erpen, Franco Canever; Rodrigo Garro, Ignacio Antonio, Damián Arce: Mateo Bajamich, Martín Pino y Malcom Braida.

Estadio: Dálmine.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.