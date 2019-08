Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 17

Saltos hípicos | 2° edición del “Top 50 de Equitación- Valla Uno”

8 hs Predio de Sociedad Rural

Karate | 48º Torneo Nacional | Porteña

Fed. de Asoc. de Karate Do Kyudokan Higa Te

Patín | Zonal San Francisco | Superdomo

8 hs Cat. Escuela, Libre, Danza, Parejas y Cuartetos.

Automovilismo | Campeonato Nacional de Midgets | Vila

12 hs Circuito "Juan F. B. Basso" (Entrenamiento y series)

Fútbol | Liga Regional Inferiores – Zona Oeste | 22° fecha

12 hs Proyecto Crecer vs Cult. La Francia

12 hs Antártida Arg. vs Sportivo Belgrano

Hockey | Liga Local – Inferiores | Polidep. Municipal

13 hs Polidep. San Fco vs Olimpo

14 hs La Lobas vs Impetu

15 hs Décima Div.

16 hs Novena Div.

17 hs Octava Div.

Bochas | Clasificatorio Regional "Norte-Este" | Las Varillas

Asoc. San Francisco - Carlos Leyes, Mateo Medina y Gonzalo Paredes

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 4° fecha

13.15 hs Dep. Sebastian vs D.M.D Freyre

13.15 hs El Faisán vs Los Andes

13.15 hs Barrio Cabrera vs Estrella del Sur

13.15 hs Dep. El Trebol vs C.D River

13.15 hs Los Albos vs Tarzanito

13.15 hs Gral. Savio vs Belgrano

13.15 hs Dep. Norte vs Tiro y Gimnasia

13.15 hs Dep. Josefina vs Barrio Jardín

13.15 hs 2 de Abril vs Inf. Xeneize

Fútbol | Liga Rafaelina Inferiores – Torneo Clausura | 8° fecha

14 hs Atl. María Juana vs La Hidráulica

Básquet | Torneo “Rosso-Macagno” – u15 | El Ceibo

14 hs 1° fecha (El Ceibo-El Tala-San Isidro)

Hockey | Federación Cordobesa – Promoción B1 | 5° fecha

16.30 hs Antártida vs Jockey Club

Basquet | Provincial de Selecciones u19 – Qualy | 2° juego

18 hs Asoc. Punilla vs Asoc. San Francisco [0-1]

DOMINGO 18

Básquet | Torneo “Rosso-Macagno” – u15 | El Ceibo

8.30 hs 2° fecha (El Ceibo-El Tala-San Isidro)

Fútbol | Torneo Relámpago – Barrio Cabrera | Cat. 2009

09 hs Estrella del Sur vs. Infantil Xeneize

09:40 hs D.M.D Freyre vs. Dep. Sebastian

10:20 hs Los Albos vs. Barrio Cabrera

11:00 hs C.D. River vs. Tiro y Gimnasia

11:40 hs Dep. Josefina vs. Belgrano

12:20 hs Los Andes vs. Tarzanito

13:00 hs El Faisán vs. Barrio Jardin

13:40 hs 2 de Abril vs. Dep. Oeste

14:20 hs Gral. Savio vs. Dep. Norte

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Clausura | 3° fecha

- Cancha de Iturraspe

10 hs Iturraspe vs La Milka

11:15 hs Antártida Arg. vs Iturraspe (sub 16)

- Cancha de La Hidráulica

10 hs Estrella Verde vs La Hidráulica “B”

11:15 hs La Hidráulica “A” vs Brown

- Cancha de Juventud Unida

10 hs Juv. Unida “Blanco” vs Juv. Unida “Verde”

11:15 hs Juv. Unida vs Dep. Las Malvinas (sub 16)

- Cancha de La Milka

10 hs Antártida Arg. vs Proyecto Crecer

11:15 hs La Milka vs La Hidráulica (sub 16

Hockey | Liga Local – Torneo “San Francisco de Asís” | 9° fecha

10 hs Poldeportivo San Fco vs CRA Giaccone

11.15 hs Charitas vs Sporting

12.30 hs Unión La Hidráulica vs 9 de Septiembre

13.45 hs Antártida Arg. vs Las Lobas

15 hs Contadoras vs Impetu

Fútbol | Torneo Femenino – Apertura Liga Rafaelina | 7° fecha

9.30 hs Sp. Norte vs Def. de Frontera

11 hs La Hidráulica vs Arg. Vila

12.30 hs Ben Hur vs Atl. Rafaela

Automovilismo | Campeonato Nacional de Midgets | Vila

12 hs Circuito "Juan F. B. Basso" - Semifinales, repechajes, pre finales y Final.

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 9° fecha

15.30 hs San Martín vs La Hidráulica

Fútbol | Liga Regional – Decagonal A | 3° fecha

16 hs Sp. Belgrano vs San Jorge

Fútbol | Liga Regional – Repechaje A | 3° fecha

16 hs Soc. Altos de Chipión vs Antártida Arg.

Fútbol | Liga Regional – Decagonal B | 3° fecha

16 hs Cult. Arroyito vs Proyecto Crecer

LUNES 19

Básquet | Torneo Rosso-Macagno – u15 | El Ceibo

9 hs 2° fase (El Ceibo-El Tala-San Isidro)

17.30 hs Final (El Ceibo)