Miralo en vivo: Argentino de Quilmes vs. Flandria por la B Metropolitana

Argentino de Quilmes recibirá en la tarde de este viernes a Flandria por la 2° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido a puertas cerradas que comenzará a las 15:30 en el estadio de San Martín de Burzaco y que será dirigido por el árbitro Rodrigo Sabini. Miralo en vivo online en esta página, con transmisión de Pares TV, el Civismo y Ascenso TV. También será transmitido por Siguiendo al Canario.

El partido también se podrá ver en vivo y en directo en este link con transmisión de Siguiendo al Canario y en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play.

El Mate volverá a tener competencia oficial luego de haberse consagrado campeón de la Primera C y no haber podido disputar la primera fecha ante San Telmo debido a la postergación del encuentro a raíz de que el Candombero terminó su temporada mucho más tarde de lo normal tras alcanzar la final del reducido.

El elenco dirigido por Pedro Monzón incorporó varias caras nuevas y tuvo muy pocas bajas, pero sensibles como las de Franco Cristofanelli y Santiago López, dos titulares indiscutidos en el equipo.

Si bien el once no está confirmado, todo parece indicar que no variaría de lo que fueron los últimos amistosos.

Seguir por la buena senda

Flandria arrancó el año con el pie derecho. El 3-0 sobre Acassuso despertó mucha ilusión por Jáuregui y no es para menos. Pero ahora tendrá que revalidarlo fuera del Carlos V. El Canario buscará seguir por la senda de la victoria.

Para este juego, el técnico Andrés Montenegro sabe que no podrá contar con Francisco Nouet, quien fue expulsado en el debut y será baja por tres fechas. Si bien no confirmó el equipo, por él podría ingresar Lucas Idoyaga en el mediocampo.

Probables formaciones

Argentino de Quilmes: Adrián Leguizamón; Leonel Barrios, Elías Martínez, Nicolás Monserrat, Diego Molina; Sebastián Arias, Héctor Buzzi, Enzo Zárate, Brian Duarte; Braian Chávez y Julián Vivas.

Flandria: Yair Bonnin; Andrés Camacho, Diego Sosa, Juan Cruz Randazzo y Leonel Álvarez; Matías Nouet, Franco Chiviló, Alejandro González e Idoyaga; Gonzalo Giménez; Manuel López.

Con información de Solo Ascenso.