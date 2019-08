"Hay generaciones sin ningún tipo de valores y quieren todo de arriba", dijo concejal sobre las elecciones

El concejal electo de Juntos por el Cambio Angelo Cornaglia consideró que hay que transmitir "la gravedad de lo que puede venir" si no gana el presidente Macri. "No tienen educación, no conocen la cultura del trabajo y quieren todo de arriba", dijo.

La derrota del oficialismo en las elecciones primarias PASO del domingo pasado todavía sigue despertando análisis y opiniones de todo tipo a nivel local. Ahora, uno de los concejales electos de Juntos por el Cambio en San Francisco, Angelo Cornaglia, consideró que en la sociedad hay generaciones que no tienen "ningún tipo de valores y quieren todo de arriba", y que su partido tiene que explicarle que "es más importante tener cloacas y pavimento que un celular y fútbol gratis"

A través de una publicación en Facebook, Cornaglia hizo un escrito al que llamó su conclusión sobre las pasadas elecciones y confió en que el oficialismo logrará en octubre revertir el mal resultado. "No es momento para tibios ni para esconderse", dijo, y acompaño el texto con una frase de Mauricio Macri en la que asegura que en octubre se dará vuelta el resultado.

El concejal electo hizo su publicación el pasado martes, un día después de la conferencia de prensa del presidente Macri en la que responsabilizó al kirchnerismo por los problemas de la economía. Cornaglia comenzó asegurando que "se puede hacer política de una manera diferente a la tradicional (planes, bolsones, llevar a votar, clientelismo, etc)" pero que estamos "en una sociedad con generaciones que no tienen ningún tipo de valores".

"No tienen educación, no conocen la cultura del trabajo y quieren todo de arriba. En el medio de todo eso estamos nosotros, tratando de explicarle a la gente que es más importante tener cloacas y pavimento, que tener un celular y ver el fútbol gratis. Evidentemente con el diario del lunes no lo estamos logrando, pero para el 27 de octubre falta un montón", opinó.

Asimismo, manifestó que de ahora en adelante hablará con cada persona que se cruce para pedirle que transmitan "la gravedad de lo que se puede venir si ganan estos mafiosos".

"Por mi parte lo que voy a hacer desde hoy es empezar a hablar con cada persona que se me ponga en frente y explicarle de que necesitamos más que nunca que nos ayuden, que fiscalizen, que transmitan la gravedad de lo que se puede venir si ganan estos mafiosos, corruptos y que no me gustaría volver a ver a Córdoba excluida del país como lo estuvo durante 12 años", agregó.

Sobre la crisis económica que se profundizó en estos días, señaló que "veremos cómo se va acomodando todo esto que estuvo pasando y ver qué propone Mauricio Macri y su equipo".