Diego Garay: "Ir a Talleres fue la mejor decisión que tomé, el mejor paso en mi vida"

El pasado martes se cumplieron 24 años del debut de Diego Garay con la camiseta de Talleres de Córdoba. Diego venía de jugar en Newells, nada más y nada menos que junto a Diego Armando Maradona que, claro, jugaba en su mismo puesto.

Al tiempo emigró a Talleres, que jugaba en la B Nacional, para sumar minutos en primera y consagrarse. Dudó, no sabía que iba a pasar, pero ya en el primer partido asistió en el gol de la victoria; y en el segundo partido anotó un gol. "Las cosas salieron bien desde el principio", recordó el ídolo "albiazul".

"Yo no soy muy amigo de las estadísticas, no recordaba que había pasado tanto tiempo porque no soy de llevar una estadística de mi carrera, me enteré porque me pasaron el link por whatsapp. A uno lo pone muy contento que lo estén recordando y siga vigente en la memoria, en la retina de la gente. Es una caricia al alma", explicó Garay.

"Me acuerdo de todo, desde que tuve que tomar la decisión hasta que empezó el partido. Yo debuté en el 93 y me voy a Talleres en el 95, tenía pocos partidos en primera, sabía que Talleres era un club grande pero estaba en segunda división, y yo tenía que buscar club para ver si encontraba un lugar y una seguidilla de partidos para mantenerme en Primera. Cuando se baja de categoría, al tener tan pocos partidos si a uno no le va bien cuesta volver y va desapareciendo. Después terminó siendo el mejor paso de mi vida, la mejor decisión que tomé porque las cosas salieron bien desde un principio", aseguró.

Garay en su debut en Talleres (Foto: La Voz del Interior)







En dos partidos, tres asistencias y un gol

En su primer partido ante All Boys dio una asistencia a Silvio Risio que marcó el único gol del partido. En el segundo, ante Unión, marcó un gol y dio dos asistencia. "Recuerdo que fue un partido muy duro, la cancha estaba malísima, en ese tiempo la Boutique estaba bastante descuidada", contó Garay entre risas.

"Teníamos a la 'Pepa' Reinaldi como técnico, para All Boys jugaba Juan Barbas y tenían un buen equipo: aguerrido, duro y metedor que nos costó bastante ganarle, pero que desde un principio, gracias a dios, me salieron las cosas bien, tuve la suerte de hacer un buen partido, de asistir y de que ganamos", dijo el "diez"

"Al segundo partido, contra Unión de Santa Fe, de visitante, tuve la posibilidad de marcar un gol y dar un dos pases de gol y ahí se empezó a marcar el cariño que tiene la gente para conmigo. Después de tanto tiempo que lo mantengan vigente a uno lo llena de alegría porque no siempre sucede eso", concluyó Diego.

Fotos: La Voz del Interior / Video: Cultura Albiazul