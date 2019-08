Le pintó el auto con aerosol tras descubrir que mintió sobre su estado civil

Un joven en Colima mintió sobre su estado civil y provocó la irá de una mujer, que no dudó en vengarse de la mejor manera que pudo.

"Acá tranquilón en La Porfiria, el compa ya no quiere ni llegar a su casa", publicó el restaurante mexicano homónimo en Facebook junto a las fotos de un auto pintado con aerosol y estallaron los likes y comentarios.

El mensaje, que de ambos lados del auto dice "no que no eras casado" (imaginamos que intentó decir "¿No que no eras casado?"), habría sido escrito por una mujer tras descubrir que el hombre con el que mantenía una relación amorosa le mintió sobre su estado civil, informa El Universal.

El auto, un Volkswagen Jetta (en el mercado argentino se llama Vento), deberá ser repintado prácticamente por completo si su dueño desea volverlo a su estado original. Las cuatro puertas y los dos paneles laterales traseros (uno con la cara de un gato -¿o es un cerdo?- y el otro, con un "emoji" triste) son los sectores más afectados.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del dueño del auto y los detalles de esta historia amorosa, pero en las redes aparecieron nuevas imágenes del vehículo recorriendo Colina, la ciudad mexicana en donde ocurrió este hecho vandálico.