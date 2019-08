El Suoem agradeció los móviles pero pidió inversiones para Alumbrado público y Servicios

Esta mañana el intendente Ignacio García Aresca hizo entrega de móviles y equipamiento para la Dirección de Policía Municipal. En ese contexto fue invitado el secretario general del Sindicato de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Víctor Lescano, que agradeció el gesto pero aprovechó la oportunidad para pedir inversiones en otras áreas municipales como Alumbrado Público y Servicio.

En diálogo con El Periódico, Lescano volvió a valorar el esfuerzo para dotar de herramientas a Policía de Tránsito aunque agregó: “Estamos viendo y solicitando un esfuerzo más porque en la parte de Alumbrado Público y Servicios nos están haciendo falta vehículos, se vienen muy abajo y no se les hacen los mantenimientos necesarios”.

Según el gremialista para trabajar en Alumbrado se necesitan tres camionetas y se está contando solamente con una sola.

“Pareciera que esto –por la dependencia de Policía Municipal- que es visible se le pone una mirada más, pero el esfuerzo está hecho en todas las áreas. Creo que es responsabilidad de cada secretaría también. Hay que reconocer que siempre que le hemos pedido un esfuerzo a la Secretaría de Gobierno se ha buscado de cumplir, no obstante en otras secretarías no hemos tenido las mismas respuestas. Hay muchos servicios que no son visibles y necesitan la misma atención que esta área”.