El mural de Diego Garay, un símbolo de Talleres en San Francisco

Diego Garay, sanfrancisqueño y uno de los máximos ídolos de Talleres de Córdoba, quedó inmortalizado en una de las paredes de la ciudad. No es el primer mural que tiene Diego, pero esta obra tiene una historia muy particular.

Fue realizado por la Filial Talleres San Francisco y la idea surgió tras observar que en el mismo lugar había una inscripción poco feliz que aludía a la cocaína. Sin dudarlo, los miembros de la filial decidieron cambiar esa inscripción por algo más representativo para el pueblo "albiazul".

"La filial de San Francisco está hace 10 años, siempre fue una agrupación de hinchas con muy poca visibilidad. Cuando en el 2014 el club vuelve ser de los socios, cambian las autoridad de de nuestra filial, y tomamos la determinación de hacerla mucho mas visible en la ciudad y comprometida con la comunidad", explicó Marcos Lucato.

El mural está ubicado en calle Chile al 90 y es paso obligado por muchos hinchas de la "T" que van hacia el predio de la filial ubicado en calle Gerónimo del Barco Sur. "Había un escrito poco feliz, no sé si la escribió algún hincha que paró en la estación de servicio, en algún momento que venían de Santa Fe o de Rafaela pero decía 'Talleres, Cocaína y La Mona' y realmente no representaba la realidad que estábamos tratando de imponer en San Francisco con Talleres. Nuestra idea era tener conciencia social, un proyecto que abarcara mucho más que ir a la cancha, ademas necesitábamos 'marcar el territorio', en el buen sentido, algo que defina quienes somos y donde estamos", precisó.







"Nuestra Filial lleva el nombre de Diego Garay porque es el símbolo de San Francisco en Talleres y de Talleres en San Francisco. Algunos querían ponerlo de frente, otros de espalda, otro quería poner simplemente el escudo pero surgió la idea con Mateo Silvestrini (autor del mural) que nos sugirió este diseño y estuvimos todos de acuerdo, inclusive están los escudos del club y el logo de la filial que nos da identidad como agrupación", indicó Lucato.







El último diez

"Fue justamente el 12 de octubre, el día de la fundación del club que lo inauguramos. Pudimos invitarlo y sacar un par de fotos con Diego. Él siempre muy participativo, se acercó y se portó muy empático con nosotros también. Es un hito para nosotros tener este mural y si te das una vuelta por San Francisco es muy difícil encontrar un mural de otros equipos que no sea de Sportivo Belgrano", dijo Lucato.

Aróstegui y Garay, los únicos. Son los únicos jugadores de San Francisco que tienen un mural en la ciudad. El mural de Juan Manuel se encuentra ubicado en el popular barrio de Las 800 (Roque Sáenz Peña)

"Después del "rana" Valencia fue el ultimo enganche genuino que tuvo el club, han pasado muchos jugadores, muchos talentosos tocados por la varita mágica pero como el Diego jamás. Para nosotros Diego representa muchísimo y ha aportado mucho a la identidad que tiene el hincha de Talleres en San Francisco. Pasa que en San Francisco es más fácil ser hincha de River o de Boca, es difícil ser hincha de un club de Córdoba a 200 km del barrio del club donde se genera esa identidad; y tenerlo a Garay en San Francisco es motivo de un inmenso orgullo y un honor", concluyó.



Garay: "Ese idilio que tenemos con la gente de Talleres va a ser permanente"

El "diez" contó todo lo que significa para él tener un mural en su honor y ese 'romance' con el hincha que perdurará por siempre. "Es una muestra de cariño y afecto, uno lo que hace es agradecer porque lo que el hincha de Talleres te brinda siempre en este tipo de cosas, a uno lo llena de orgullo que siempre lo estén recordando y siempre mostrándome su enorme cariño para conmigo, eso a uno lo llena de satisfacción obviamente después de tanto tiempo que dejé de jugar, de tanto tiempo, tantos jugadores y tantos equipos que ha formado Talleres que a uno lo mantengan en la memoria es muy reconfortante", dijo Garay.

"Ese idilio que tenemos con la gente de Talleres va a ser permanente, cuando me dijeron del mural obviamente lo rimero que hice fue agradecer pero cuando lo vi mas aun porque ha quedado muy lindo", expresó el exjugador.

"Uno siempre trataba de dar lo mejor y de hacer todo lo por defender de la mejor manera los colores, como lo hice en todos los equipos donde jugué pero al ganar un ascenso ante Belgrano la gente se acuerda más y hace que quedes vigente en su memoria", señaló.







"Siempre que paso por ese lugar lo primero que veo es cómo está el mural obviamente, no he visto murales en la ciudad de otros equipos que no sean de Sportivo que es el club de la ciudad pero después de otros equipos y haciendo referencia a un jugador de la ciudad no he visto", contó el "diez".

"Fui sacarme fotos con mi hija y con la gente de la filial, cada vez que paso por ahí siempre lo observo", indicó.

No es el primero

Diego recuerda que no es el primero, pero es el único que queda. "Mis amigos me hicieron uno en el 98 en barrio La Florida", explicó. "Ya no está más, era solo de mi cara, ya lo sacaron", recordó con nostalgia.