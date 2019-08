Pablo Fernández: "San Isidro es sinónimo de un club que hace bien las cosas"

El experimentado alero contó las sensaciones luego del comienzo de la pretemporada y su llegada a San Isidro. Fernández viene ser capitán de Hindú y estuvo a punto de eliminar a Los Halcones en la temporada pasada. "A donde voy me hablan de ese triple", contó entre risas.

Los Halcones Rojos iniciaron esta semana los trabajos de pretemporada con actividades en el gimnasio y en el estadio "Severo Robledo". El equipo encara la primera etapa con el profe Daniel Pérez buscando la mejor puesta a punto en la parte física.

En ese marco, Pablo Fernández (36), alero y ex capitán de Hindú de Resistencia, contó las primera sensaciones tras el inicio de la pretemporada. "Estamos trabajando mas que nada con el profe, estamos bien, con gimnasio y metiendo de a poquito algunas situaciones de comportamiento pero muy bien, me recibieron muy bien, gente muy atenta y el club muy predispuesto para que el jugador este cómodo", contó.

"Todavía no usamos mucho la pelota, solo comportamiento con el profe y entrada en calor. Ahora lo que se pide es estar a tono en la parte física", explicó.

El jugador también hizo referencia a sus expectativas. "Uno llega a San Isidro, viene de quedarse con el saborsito de quedarse en el quinto juego de la final, pero este es un torneo nuevo y se empieza por el primer juego, falta muchísimo para hablar de algo tan importante", indicó.

Fernández disputó 42 partidos en el torneo pasado donde promedió 13,4 puntos (49,8 en dobles; 41,1 en triples y 78,7 en libres) , 4,5 rebotes y 3,2 asistencias en los 32,4 minutos que promedió en cancha.

¿Referente?

Fernández es uno de los más experimentados del equipo, viene de ser capitán en Hindú, y tiene todas las condiciones para ser el nuevo referente. "Creo que es difícil ser referente cuando llegás en la primera temporada, Sciutto y González se lo ganaron en buena ley, Germán estuvo muchísimos años vistiendo la camiseta y lo hizo muy bien. Santi también, es una gran persona, lo conozco y es un pibe bárbaro. Son muy buenos referentes de la institución y están identificados con el club. Uno puede ser uno de los que tiene mas experiencia después durante la temporada ojalá pueda aparecer como referente, pero mi idea es que el equipo gane, no busco nada de eso en la parte individual. Si puedo ser referente bárbaro y si no puedo que lo sea el que sea pero lo importante es ganar", precisó el jugador.

En la pasada temporada, San Isidro eliminó a Hindú en semifinales de conferencia, y en el último segundo del partido Fernández (por aquel entonces jugador del equipo chaqueño) ensayó un tiro de tres que no entró y le dio la clasificación a Los Halcones. "Desde que llegué todos me lo recuerdan y yo también porque fue el último partido de la temporada para nosotros, ahí terminó, San Isidro siguió e Hindú quedó afuera, pero bueno son cosas del juego, pero acá a donde voy me hablan del triple", contó entre risas.







"San Isidro es sinónimo de un club que hace bien las cosas"

El alero contó porqué eligió jugar en San Isidro y aseguró que el "santo" es un club simpre seductor para el jugaro. "No es por donde llego el año pasado, porque años anteriores no tuvo una buena fase regular, pero siempre San Isidro es sinónimo de un club que hace bien las cosas, que es siempre protagonista, que siempre pelea y eso para un jugador, en mi caso de 36 años y tras haber jugado los años anteriores en el ascenso es siempre muy seductor", explicó.

"Al hincha decirle que nosotros vamos a jugar para ganar, ellos viene a vernos ganar y nosotros queremos ganar. Sabemos que para ganar no solo hay que decirlo, hay que hacer todo lo posible, jugar bien y en cada entrenamiento ser responsable, nadie viene a San Isidro de vacaciones, todos venimos con un objetivo de jugar al basquet para ganar, queremos que se refleje eso, ojalá podamos porque la gente cuando ve eso se empieza a contagiar del equipo", indicó.

"En playoffs me acuerdo que había gente parada a los costados, no cabía mas nadie, eso habla muy bien de la gente y de los chicos del equipo que hicieron las cosas bien y la gente los apoyó", expresó.

"Uno viene con la idea de llegar a lo máximo, me gustaría un pasito más. Sería muy mentiroso si prometo algo así, pero es partido a partido. Parece una frase hecha pero es la realidad, después vos entrás y capaz que no te va muy bien, pero no hay mentira. A medida que pasan las semanas uno se da cuenta para que está el equipo, por el momento tenemos que pensar en el primer partido", concluyó.