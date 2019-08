Miralo en vivo: Chacarita vs. All Boys por la B Nacional

En el partido inaugural de la temporada de la Primera B Nacional, Chacarita será local en la noche de este jueves cuando reciba en San Martín a All Boys por la primera fecha del torneo, en un partido que comenzará a las 21:05 y que será dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer. El juego será a puertas cerradas. Miralo en vivo online en esta página con transmisión de All Boys TV.

El partido también se podrá ver en vivo y online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play.

Una nueva ilusión comienza en San Martín. Chacarita Sin embargo, de movida, el Funebrero ya comenzará el encuentro con una mala noticia: es que el Aprevide decidió, a falta de 24 horas para el inicio, jugar el encuentro a puertas cerradas por un posible enfrentamiento de barras.



En cuanto a lo futbolístico, el Tricolor tuvo una extensa pretemporada, trajo 13 refuerzos y jugó una vasta cantidad de amistosos como para aceitar la idea de Patricio Pisano. La particularidad de esta etapa previa fue que en todos los partidos preparatorios, el entrenador decidió presentar un mix entre titulares y suplentes.

Si bien Pisano no lo confirmó, en el posible once que pararía en cancha ante All Boys el entrenador incluiría seis de las 13 incorporaciones.

Como dato de color, Chacarita estrenará una nueva indumentaria en el encuentro ante el Albo, habiendo firmado contrato con otra marca deportiva.

Regresa a la B

Después de un año, el Albo regresa a la B Nacional y poco quedó del equipo que disputó la campaña pasada en la B Metropolitana. La mayoría dejó el club y otros quedaron relegados por los refuerzos que llegaron.

El equipo que pondría la dupla de entrenadores Pablo Solchaga y Daniel Bartelt sería el que jugó la mayor parte de los amistosos de pretemporada.

Probables formaciones

Chacarita: Leonel Cuerdo; Brian Mieres, Alan Robledo, Salvador Sánchez, Adrian Torres; Joaquín Ibáñez, Diego Rivero, Nicolás Da Campo; Juan Cruz González, Lucas Cano e Ignacio Cacheiro.

All Boys: Nahuel Losada; Adrián Martínez, Nicolás Salazar, Facundo Cardozo, Santiago Bustos; Santiago Lebus, Daniel Ibáñez, Sebastián Navarro, Nicolás Igartúa; Facundo Callejo y Diego Jara.

Estadio: Chacarita.

Hora: 21:05

Con información de Solo Ascenso.