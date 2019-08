Fernández: "Macri intenta mover el consumo, no está mal, pero así es riesgoso"

El candidato a presidente por el Frente de Todos negó este miércoles una posible reunión con el actual presidente Mauricio Macri.

"Francamente no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Además, no me quiero hacer partícipe de sus normas o sus decisiones. Porque si todos hacemos lo mismo y pensamos igual, qué opciones tenemos en Argentina. Yo no pienso como el Presidente. Creo que tardíamente, desesperadamente toma estas medidas, sin evaluar el costo fiscal ni las consecuencias en los mercados. Ya lo estamos viendo", sostuvo Fernández en diálogo con la radio El Destape.

El ex jefe de Gabinete aseguró que "el Presidente, lo que tiene que hacer, es gobernar", y afirmó que lo va "a ayudar para que gobierne hasta el último día".

Estas declaraciones se produjeron luego que Mauricio Macri hiciera un anuncio de un paquete de medidas para paliar la devaluación y la crisis económica. En ese discurso, el mandatario expresó que iba buscar reunirse con todos los candidatos que se presentaron el domingo en las PASO.

"Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia", aseveró Macri.

Sin embargo, Alberto Fernández alejó esas posibilidades. "No tiene sentido, porque si el Presidente espera que yo me ponga de acuerdo, va a ser muy difícil porque concibo otro país. Sí entiendo que debe gobernar después del resultado electoral que recibió, y en eso lo voy a ayudar, que tenga la plena certeza".

Respecto de las medidas, el candidato del Frente de Todos dijo que "no está mal" que el Gobierno "intente mover el consumo", pero advirtió que es "riesgoso que se haga de este modo".

"Por eso dije que había que hacerlo en el marco de un acuerdo de 180 días donde intervinieran empresarios, sindicatos y el Estado. Ponerlo así, puede generar que eso se traslade primero al dólar y después a precios", explicó.

Luego de opinar que las medidas tomadas por el gobierno "no están mal" pero que era "riesgoso" hacerlo de este modo, Fernández afirmó que él "ayudará al Presidente" a terminar su mandato".

"Voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Tiene algo de positivo que es que el Presidente se ha dado cuenta que ha aniquilado la capacidad de consumo de los argentinos, y mal que mal, no está mal. No voy a hacer ingrato con eso. Pero con la fragilidad que tienen la economía argentina, tiene que hacerse en otro marco", añadió.