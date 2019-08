El proyecto de El Ceibo para volver al Provincial

El 6 de septiembre comenzará la 23° edición de la Liga Cordobesa de Basquet que tendrá la participación de solo un equipo sanfrancisqueño. Se trata de la Asociación El Ceibo que volverá a competir con la categoría mayor después de unos años de ausencia.

La institución encaró un proyecto de trabajo desde hace ya varios años donde primó la labor edilicia, y según contó Matías Tomatis, es hora de apostar a lo deportivo. "Sin lugar a dudas para nosotros es muy importante volver a la Liga Provincial con esta categoría, nos llena de orgullo poder participar y de la forma que lo hacemos. Hace cuatro años que venimos trabajando en el club en la parte de infraestructura, crecimos muchísimo en la parte edilicia y creemos que estamos en condiciones de apostar más al basquet para que los chicos de inferiores tengan un espejo donde mostrarse y sentirse reflejados para el día de mañana", señaló el directivo, ex jugador y referente de la institución.

"En lo deportivo nosotros venimos en un proceso de dos años. Antes había otro DT, ahora esta Ignacio Correas y la idea es hacer un equipo en consecuencia de un proceso de largo trabajo", explicó.

El proceso

"Arrancamos este año prácticamente con el mismo equipo que va a jugar el Provincial. La idea es ir siempre puliendo día a día para estar cada vez más arriba, para este Provincial hicimos un trabajo de un año y vamos a llegar con el mismo equipo, creemos que estamos en buenas condicionales de participar y de ser competitivos", señaló Tomatis.

En el medio del proceso el entrenador Marcos Figuerero dejó la institución para ser asistente en la Liga Argentina. Fue una situación complicada con la que lidiar para los directivos. "Al entrenador anterior le salio una posibilidad de ser asistente en Liga Argentina. Nos costó armarnos, nos llegó esa noticia en una fecha complicada porque no podíamos reemplazarlo rápidamente, no queríamos equivocarnos, ver todas las posibilidades y tener el menor margen de error. Elegimos a Ignacio Correas que está desarrollando un proceso integral con los profes del club, creo que no nos equivocamos porque estamos bien, después de mucho tiempo llagamos a semifinales del Interasociativo, estamos orgullosos de lo que se está haciendo. Siempre desde bases solidas, no queremos arriesgar nada en lo económico y dar el pasito hasta que nos da la pierna", explicó.

"Nosotros queríamos enfocarnos en la parte edilicias, se hicieron muchas cosas que vinieron muy bien, creemos que este es el momento de apostar a la parte deportiva", explicó.

Una motivación extra

El nuevo formato de la Liga Cordobesa pondrá en juego un premio de 150 mil pesos para el campeón, sin dudas será una motivación extra para los aspirantes al título pensando que el campeón logra el pasaje al Torneo Federal. "Hay un premio económico en el que todos se van a fijar, sinceramente no nos cambia nada y si llega a venir ese premio es porque se ganó el campeonato y para nosotros sería bárbaro para rearmar el equipo o ver donde nos falta. Pero eso sería saltar pasos, lo que queremos es ir escalón por escalón, creemos que estamos en condiciones de encarar un Provincial muy digno, tenemos un equipo muy bien trabajado con gente que siente muy identificada con el club y esperemos que las cosas que nos salgan bien", precisó el máximo goleador del TNA.

Martín Muller, un referente en cancha

El base Martín Muller, surgido de la institución, se incorporó para jugar el Clausura del Interasociativo. Sin embargo, el experimentado jugador también podría quedarse para jugar el Provincial. "Martín se mostró muy interesado por quedarse en el club, no es un 100% que se quede debido a una situación personal, pero la idea de él es jugar el Provincial. Estas cuestiones se resolverían en los ultimo días para que Martín participe del torneo con el club que sería un orgullo que un jugador de la categoría de él sea parte del equipo", dijo Tomatis.

"Sin lugar a dudas es un espejo para sus propios compañeros, para nosotros nos llena de orgullo que él se sienta cómodo y se sienta cobijado en un laburo que venimos haciendo desde hace tiempo, ahora tenemos que esperar en esas pequeñas cosas que se pueden dar para que vista la camiseta del club donde lo vio nacer. Él cierra una etapa y vuelve a su casa con la idea de que no se vaya mas, sería bárbaro eso, pero se tienen que dar un par de cosas y lo mas importante que para que eso se de tiene que haber mucha predisposición nuestra y de él principalmente", explicó.