Las reacciones de la oposición tras el anuncio de medidas de Macri

Luego del mensaje del presidente Macri en el que anunció una serie de medidas económicas para llevar "alivio a 17 millones de personas" y pidió "disculpas" por la conferencia de prensa del lunes, las reacciones desde los sectores opositores al Gobierno no tardaron en llegar.

Entre los primeros estuvo Nicolás del Caño, precandidato a presidente por el FIT, también reaccionó ante el mensaje grabado del Presidente. "En la carnicería de mi barrio el pollo aumentó HOY 40%. La devaluación de la que Macri no dijo ni una palabra ya golpea en los precios. Las medidas anunciadas son más que insuficientes para millones que están perdiendo su poder adquisitivo minuto a minuto", escribió en Twitter.

Otro fue Facundo Moyano, candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Todos, quien se mostró descreído del discurso presidencial y aseguró que "lo que dijo el lunes es lo que piensa el Presidente".

Por otra parte, Aníbal Fernández, fue muy duro contra Macri al asegurar que el presidente "evidentemente nos toma por idiotas".

"Después de insultarnos el día lunes porque no lo votaron, ahora anuncia un bono de dólares por 2 meses", escribió en su cuenta de Twitter. "Evidentemente, este hombre está tan perdido que no comprende que el pueblo no quiere limosnas", agregó.