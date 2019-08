Dictaron prisión para fronterense acusado de robos y tenencia de arma

Un joven de 22 años oriundo de Frontera, identificado como Jonatan G., resultó con 60 días de prisión preventiva. Está imputado por diversos delitos, según informa Rafaela Noticias.

La prisión preventiva fue solicitada por la fiscal del caso, Mirna Segré, aunque en este caso el pedido fue sin plazo. Finalmente el juez Javier Bottero decidió que fuera por 60 días.

Los hechos

De acuerdo a la fiscal, los hechos por los que se los acusa son varios: uno de los hechos por los que se encuentra imputado ocurrió el 2 de agosto cuando junto a un cómplice, Jorge Ñ., interceptaron a un hombre que circulaba en su moto y luego de amenazarlo le sustrajeron la motocicleta y mil pesos y se dieron a la fuga. La fiscal expuso que la víctima resultó lesionada por un golpe que le propinaron en esta situación. Además, aclaró que era Jonatan G. quien portaba el arma y Jorge Ñ. quien incitaba.

El 11 de agosto, producto de un allanamiento en el domicilio del acusado, efectivos policiales secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y cartuchos calibre 16. La fiscal aportó que cuentan con un informe donde se advierte que el arma había sido disparada recientemente.

Otro hecho tuvo lugar el 21 de mayo de 2019 cerca de las 20 cuando el acusado ingresó a un domicilio de Frontera forzando una de las puertas y sustrajo una motocicleta, un televisor, un parlante y pegamento para cerámicos. Este vehículo posteriormente fue encontrado en la casa del hermano del imputado.

En un nuevo hecho ocurrido el 10 junio de 2019, el joven ingresó a otra vivienda y desde ella intentó llevarse elementos, pero mientras intentaba arrancar los caños fue visto por la moradora de la vivienda y se dio a la fuga sin lograr su cometido.

Los hechos fueron caratulados como robo, robo en grado de tentativa, robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de co-autor y tenencia de arma de fuego. Además, la Fiscal volvió a expresar que el joven en su momento ya había sido imputado por ocho hechos en sede del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal expresó que hay mucha evidencia y agregó que se realizaron reconocimientos fotográficos que indican que Jonatan G. fue autor de los hechos. Destacó que está vinculado en múltiples hechos, más allá de los imputados en el día de ayer, y que esto denota la actitud del sujeto.

La defensa

Por su parte, el abogado defensor Carlos Flores expresó que no hay evidencias suficientes y mencionó que la motocicleta fue encontrada en la casa del hermano y no en la suya. A su vez indicó que la defensa no pudo participar de los reconocimientos fotográficos realizados y que era su derecho. Además, consideró que las expresiones de los “testigos” tampoco eran suficientes o correctas, agregó que la única evidencia concreta se trata de un reconocimiento por una foto de Facebook, pero no hay tampoco allanamientos en su contra.

Flores expresó que después de estar imputado en libertad en otros hechos y luego de lo sucedido, al parecer recién hoy se presentaba como un posible riesgo de entorpecer el procedimiento de alguna manera. Agregó que su defendido tiene arraigo y también trabajo, ya que era albañil.

Solicitó la libertad del joven y que pueda cumplir con medidas alternativas, como por ejemplo la obligación de presentarse en el Juzgado, la prohibición de comunicación con las víctimas, asimismo, debería fijar domicilio y permanecer al cuidado de un responsable.

La fiscalía volvió a hacer uso de la palabra para agregar que considera que la única manera de neutralizar y seguir con el procedimiento es aplicando una medida preventiva, por la actitud, la violencia, el uso de un arma que incluso luego se había comprobado que había sido disparada.

Finalmente, Flores expresó que una de las evidencias que se trataba de lesiones que había sufrido una víctima y la cual la fiscalía había citado, no se había presentado.

Fuente: Rafaela Noticias