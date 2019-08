Juicio por "grooming": “Esperamos que siga preso”, dijo la madre de la víctima sobre el acosador

Elizabeth, la mamá de la niña de 12 años en la actualidad, que en 2017 fue víctima de un caso de "grooming" o "acoso sexual virtual", pidió que Daniel "el Mono" Brandan (42), imputado por el hecho, permanezca detenido por la seguridad no solo de su hija sino de muchas niñas de San Francisco.

“Quiero que quede preso, es un peligro para mi hija y un montón de niñas. No creo haya cambiado en este tiempo que estuvo detenido. Para mi tranquilidad quiero que las cosas se den así, veremos qué decide el juez”, declaró la mujer en diálogo con El Periódico, quien dijo enterarse de la audiencia a través de este medio: “Me enteré por ustedes que iba a ser el juicio, no me notificaron. Yo fue a preguntar al otro día a tribunales y me informaron que no me citaron porque yo no me convertí en querellante y que lo iban a hacer si necesitaban testigos”.

Brandan, cabe recordar, se encuentra preso desde octubre de 2017 en la cárcel de nuestra ciudad. Será defendido por el asesor letrado César Testa. En tanto, la acusación la realizará la fiscal de Cámara Consuelo Aliaga Díaz.

Según la denuncia de la familia en esa oportunidad, por más de un mes Brandan le envió mensajes y audios con fuerte contenido sexual a la niña. Gracias a la intervención de los padres pudieron interceptarlo y hacer que la Policía lo detenga en inmediaciones a la escuela Río Negro.

Vida normal

Elizabeth sostuvo que su hija, que en el momento donde sucedieron los acosos virtuales tenía 10 años, siguió su vida “normal” porque tras conocer sus padres los mensajes, “ella estuvo ajena”.

“Le hablé, que no debe tener contacto con gente desconocida, si alguien que no conoce la llama que no vaya, si se acerca un auto y la quiere llevar lo mismo. Pero ella no sale sino lo hace conmigo, a la escuela, a educación física nosotros la llevamos. Ella no anda sola”, explicó.

Asimismo, agregó: “Creo que la cuidamos más de lo que la cuidábamos, se le está más encima, más pendiente, en controlar su celular, su Facebook, aunque ella no tiene filtros y te dice lo que pasa, nosotros la criamos así, con diálogo y conversando todo. Por ahí terminamos siendo bastante cansadores, pero ella lo entiende”.

Por último, Elizabeth insistió con su pedido de que Brandan sea declarado culpable por sus hechos: “Esperamos que el juez tome la decisión de que siga detenido. Si pasa lo contrario cuidaremos más de nuestra niña por el miedo a que le pueda pasar algo”.