Escalada del dólar: ¿cómo afectó a los diferentes rubros en San Francisco?

Los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, que significaron el triunfo de Alberto Fernández, ocasionaron una disparada en el precio del dólar, que superó por momentos los 60 pesos este lunes.

Esta nueva escalada de la moneda extranjera en los bancos y entidades financieras provocó cambios en los comportamientos de los proveedores en distintos rubros: algunos hasta suspendieron sus ventas a los comercios mayoristas y minoristas hasta "nuevo aviso".

"Aumentos de precios van a haber"

José Passamonte, de Passamonte Comercial, se mostró preocupado por la situación y manifestó que si bien no limitaron sus ventas, sí lo hicieron los proveedores para con ellos.

"Evidentemente el comportamiento de nuestros proveedores con respecto a nosotros y de nosotros con respecto a los clientes es totalmente distinto, porque el proveedor sabe que nosotros los distribuidores dependemos prácticamente de ellos. Entonces, simplemente esta mañana amanecimos y empezamos a recibir correos que anunciaban que tenían suspendidas sus ventas hasta nuevo aviso. Entonces no tenemos mucha alternativa que decir 'será hasta nuevo aviso'", explicó Passamonte, y llevó tranquilidad a sus clientes: "A nuestros clientes de todos los días, al que tiene empezada la obra, al que está trabajando todos los días con nosotros, no les podemos negar la venta de materiales, eso es imposible de hacer. Sería una falta de ética total. Así que bueno, tratamos de manejarnos lo más discriminadamente posible. Hay gente que quiere aprovechar esta circunstancia para hacer algunas compras especiales. Y nosotros en función al stock que tenemos las tomamos o no. Pero realmente la relación con nuestros clientes es mucho más personal si se quiere que la de los proveedores, los grandes fabricantes, ellos saben que nosotros somos clientes cautivos, esa es la gran diferencia", manifestó.

Ante el momento que se vive, Passamonte anticipó que se vendrán subas en los precios: "Aumentos de precios van a haber, fundamentalmente hay muchos proveedores que tienen las listas en dólares. Estaba realizando unos presupuestos que pedí para repuestos especiales y están cotizados en dólares al dólar del día que me entreguen la mercadería. Riesgos ellos no tienen ninguno en absoluto, los que tomamos riesgo somos nosotros. Por ahí vendemos material o mercadería que a lo mejor no la vamos a poder reponer o si la reponemos va a ser a un costo casi similar a precio de venta al que lo vendemos".

Respecto a si limitarán stock, Passamonte lo negó: "Momentáneamente no, tratamos de que la gente pague todos sus pedidos, por lo menos que nos pague de contado y que la gente de cuenta corriente respete los plazos. Pero no tomamos ninguna medida especial, drástica".

Sobre el final, reconoció preocupación: "Estamos en una zona donde es muy habitual que ante toda turbulencia que se produce en la economía a nivel nacional automáticamente la gente se retraiga. Que si tenía por ejemplo que arreglar la vereda espera, se cubre de algún descalabro que se produzca en cuanto a inflación, o precios, o demás. Es una cosa muy habitual, por lo menos en lo que nosotros hemos notado en nuestro rubro. La gente no se puede privar de comprar comida o cosas de primera necesidad pero sí puede postergar un arreglo o la consecución de una obra".

"Es una incertidumbre total"

José Luis Bossa, al frente de Todo Sanitarios, coincidió en que hay preocupación aunque se refirió a que la misma tiene que ver con la incertidumbre que se vive económicamente.

"Es una incertidumbre total. Hay proveedores de cerámicos que aumentaron un 10 por ciento. Pero fue el único, que me llamó la atención porque las empresas líderes me tomaron pedidos, muy cautos por supuesto, pago al cash, pero no he notado hasta el momento ninguna cosa de locos. Otros me dijeron 'esperame, hablame mañana', pero en general bien", explicó.

A su vez, sostuvo que en la firma no se tomó ninguna medida especial: "Les dije a los chicos que vendieran la mercadería que hay, que no vendan ninguna mercadería que haya que pedir, porque la incertidumbre es el precio. 'Lo que hay en depósitos sí, vendanlo', dije. Tenemos mucha mercadería. Tomamos pedidos para lo que tenemos que pedir a Buenos Aires porque uno no puede tener todo el stock, pero todo lo que está acá hemos vendido normal. Mañana veremos. Es más la incertidumbre por no saber lo que va a pasar. Lógicamente el dólar, que se disparó, no creo que baje".

Por su parte, insistió que "no le asusta" la situación, sino la "incertidumbre". "Me preocupa la incertidumbre , no la situación porque esta película, con 63 años, la vi un montón de veces. No me asusta ni me vuelve loco, me preocupa la incertidumbre, cuando caminás y no sabés dónde estás pisando. Es como que a nadie le gusta andar en un momento de incertidumbre donde no sabes qué hacer porque no te interesa aumentar el precio por las dudas, porque no me interesa, porque San Francisco es una ciudad chica. Hay que cuidar el detalle, el prestigio, la imagen. Yo aumentar por aumentar no, pero noté al reponer que perdí el 10 por ciento. Los márgenes nuestros son chicos, es como perder gran parte de la rentabilidad, Los gastos crecieron y la reposición es más cara, es como que trabajé al vicio", expresó.

Ventas suspendidas

El sector referido al equipamiento comercial también se vio afectado con la suspensión en las ventas. Javier Ortega, de Racor, aseguró que las ventas de los proveedores de este rubro están suspendidas pero no la venta de la firma local al público, que se mantiene normal.

Tras recordar que desde haber asumido al frente de la empresa, en 2015, ya vivió otros momentos complicados en lo económico, habló de la necesidad de "adaptarse a las condiciones" aunque reconoció que "es complicado". "Trato de hablar con gente más grande, con más experiencia, y está perdida igual", dijo.

"No sabés qué precio dar. Una señora vino a comprar un horno el viernes a la tarde pero la empresa del proveedor de Rosario ya había cerrado y no volvía abrir hasta el lunes a primera hora. Y hoy cuando vino se encontró con que está suspendida la venta, no te lo venden", ejemplificó.

Otros rubros

En el caso de las automotrices, uno de los rubros con mayor caída en la actividad y que venía mostrando un tibio repunte, dos importantes concesionarios de la ciudad confirmaron a este medio que desde el mediodía suspendieron las operaciones. Si bien en los dos casos respetan los precios ya acordados, no se harán nuevas operaciones hasta nuevo aviso, por lo cual no disponen de precios al público.

Asimismo, un empresario local del sector de la alimentación aseguró que en algunos casos los pedidos ordenados con anterioridad le llegaron con nuevos precios, pero que la gran mayoría de distribuidores mayoristas suspendió las ventas. “Algunos no me entregaron la mercadería a precio pactado, me la mandaron con precios nuevos que aumentaron. La mayoría tiene las ventas suspendidas. Incluido distribuidoras cerradas, sin viajantes en la calle”, contó.

Por último, desde un supermercado aseguraron que los proveedores suspendieron "todas" las ventas.