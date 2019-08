[EN VIVO] Macri: "El kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo"

Luego de la contundente derrota en las Primarias del 11 de agosto, Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la que intentó enviar un mensaje de optimismo de cara a las generales de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por la respuesta de los mercados de hoy.

"Estamos convencidos de que tenemos muchas cosas para proponer todavía. La elección de octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa", afirmó.

Y agregó: "Esta elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos. Hay bronca acumulada de todo el proceso económico muy duro que atravesamos. Lo entendemos y estamos acá para seguir trabajando".









Sobre lo sucedido con el dólar, las acciones y los bonos, el Presidente manifestó: "Hoy hemos tenido un día muy malo. Las cosas no van a mejorar. El problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad".



"Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. No les confían en lo que quieren hacer otra vez. Tienen que demostrar que van a hacer algo distinto a lo que hicieron antes", completó el mandatario.



A su turno, Miguel Ángel Pichetto, también presente, se mostró en sintonía y sostuvo: "El Presidente está en control, esto no terminó".



Sobre una posible suba de tasas o una intervención del Banco Central, Macri advirtió que aún no hay medidas concretas pero insistió: "La de ayer fue una mala noticia para los mercados. Ahora nuestras políticas de continuidad están en duda. Por eso digo que el kirchnerismo tiene más responsabilidad que el domingo. La confianza cuesta mucho conseguirla y ellos la dilapidaron durante sus doce años".

Asimismo, adelantó que "la baja de la inflación se va a revertir por la inestabilidad en el tipo de cambio" y resaltó: "No creo que vaya a haber una mejora si caemos en las políticas del pasado. Hoy el kirchnerismo tienen muchísima más responsabilidad que antes que el domingo porque ellos no despiertan confianza. Eso está dañando".