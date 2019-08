PASO: Macri sacó en San Francisco más votos que en 2015

No lo hizo, pero Macri tendría motivos para festejar en Córdoba. - Foto: Celag.

La contundente derrota del presidente Mauricio Macri y el espacio de Juntos por el Cambio en todo el país tiene en Córdoba al último bastión de la resistencia macrista: fue la única provincia donde se impuso en las elecciones primarias PASO del último domingo, si bien con una diferencia menor a la esperada. Y en San Francisco, a pesar de la fuerte crisis económica que también golpea a muchos vecinos, el apoyo al Presidente no solo no disminuyó sino que en estas primarias obtuvo más votos que en la primera vuelta de 2015.

Los datos del escrutinio definitivo en 2015 reflejan que Macri (Cambiemos) cosechó nada menos que 19.420 votos en las elecciones generales del 25 de octubre de 2015, mientras que en las PASO 2019 obtuvo 19.675, según los datos del escrutinio provisorio. Son 255 votos más. Pocos, pero más.

Por otra parte, en estas primarias Macri se impuso en las 14 escuelas donde se desarrolló la votación, con una diferencia de 1641 votos más obtenidos en los colegios del norte de la ciudad. En las generales de 2015 también había obtenido 662 votos más en las escuelas ubicadas en ese sector de la ciudad.

Por escuelas

Los datos oficiales del escrutinio provisorio muestran que fue en el IPEM °96 Pascual Bailón Sosa donde el actual jefe de Estado obtuvo el porcentaje de votos más alto, con un 52,81% (779 votos); contra la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, que cosechó en ese punto de votación también su cifra más baja: el 25,55% de los sufragios (377 votos)

Por contrapartida, Macri obtuvo su porcentaje más bajo en la escuela 2 de Abril, con el 41,94% de los votos (937), el mismo lugar donde la fórmula FF registró su mayor porcentaje: 32,54 por ciento. La diferencia en esa escuela de fue de solo 210 votos de ventaja para Juntos por el Cambio.

No se vota igual

Los datos reflejan también otro viejo enunciado de la política: los ciudadanos eligen distintas fuerzas políticas a nivel municipal, provincial y nacional. En otras palabras, no necesariamente votan al mismo partido en todas las elecciones.

En el caso de San Francisco, los casi 20 mil votos que obtuvo Juntos por el Cambio en las últimas PASO contrastan en gran manera con los 7.376 votos que logró Luciano Stoppani, el referente de este espacio político en San Francisco, en las últimas elecciones municipales de mayo.

Es decir, que el apoyo a Macri no se traslada al candidato local, ya que el caudal de votos de Stoppani en la ciudad fue casi tres veces menor al del mandatario nacional. Dicho de otra manera, con el sello del partido no se ganan elecciones, ya que una amplia mayoría que votó a Macri no eligió a Stoppani.

Incluso, Macri consiguió en San Francisco más votos que el actual intendente Ignacio García Aresca en la última elección municipal (17.658 sufragios), al que superó por 2.107 votos. No le alcanzó, sin embargo, para alcanzar al gobernador Juan Schiaretti, que reunió en mayo 19.775 adhesiones, es decir, 99 votos más.