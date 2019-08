Funcionario de Cambiemos tuvo que disculparse por sus dichos: "No les des cloacas, les gusta la mierda"

Después de generar comentarios de todo tipo y fuertes críticas, el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en San Juan, Ernesto “Tito” García, pidió disculpas este lunes por sus polémicas afirmaciones tras el resultado de las elecciones primarias PASO celebradas ayer domingo en todo el país, con una abultada derrota de su espacio, Juntos por el Cambio. Entre otros puntos, el funcionario macrista había asegurado: "No les des cloacas, les gusta la mierda", en referencia a los votantes.

“No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público”, afirmó en la mañana de este lunes García, a través de su cuenta de Facebook.

Además, borró la publicación que había hecho inicialmente. En la misma, García había sostenido que sus conclusiones eran las siguientes: "No les des cloacas, les gusta la mierda; no les des seguridad, les gustan los chorros; no les des a Bullrich, les gusta la merca; no les des educación, les gusta comerse las eses; y no les des futuro, les gusta el pasado".

Para rematarla, cerró la publicación con una foto propia y varios tags de aliento para Juntos por el Cambio, de cara a las generales de octubre. En cuestión de minutos, recibió una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron a favor y en contra de sus polémicos dichos.







Con información de Diario de Cuyo.