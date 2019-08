Según los gremios locales los votantes decidieron "mirando la heladera vacía"

Diferentes gremios locales se mostraron satisfechos tras las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo en las que el binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández se impuso por 15,02 puntos por sobre la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.

Víctor Lescano, del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), tildó el resultado de los comicios como "muy positivo" y manifestó: "Si bien había un entusiasmo de que se podía lograr a sacar más de 10 puntos creemos que es sorprendente, pero tiene que ver con la realidad que está viviendo la gente, tanto a nivel nacional como local".

"A nivel local decimos que San Francisco es una ciudad de Pymes y de clase media y eso ha afectado muchísimo a la clase media, que hoy empieza a sentir que está por debajo de la clase media y afectada en términos económicos. Ha cambiado muchísimo el resultado de todo aquello que se podía esperar, así que muy positivo", añadió.

A su vez, aseguró que la gente está "desesperada": "Creemos que se puede potenciar más todavía, hay que trabajar, esto no significa que hay que creérsela, hay que seguir trabajando y no creo que Cambiemos se quede con los brazos cruzados, sabemos que el país no está en una situación fácil y esto lo demuestra, la gente esta muy desesperada".

Respecto a los puntos críticos en la economía, el gremialista mencionó: "El problema, tanto de los trabajadores como de los jubilados y los comerciantes, era un problema de falta de plata en los bolsillos. Para que la economía empiece a funcionar necesitamos que esos sectores empiecen a tener plata o posibilidad de compra pero que los intereses no los terminen matando como lo están haciendo ahora".

"Entonces creo que el compromiso que se tomó la fórmula de Alberto y Cristina de darle un empujón a los jubilados en devolverle actividad a sus haberes, en el tema de poner el marcha al país a través de las Pymes creo que va a ser importante, creo que va a traer tranquilidad. También tenemos que saber que en lo económico los compromisos que tiene Argentina son muy difíciles. Deja un país muy comprometido, en el caso de que los resultados sean favorables a Alberto y Cristina, donde habrá que sentarse a conversar con todos los acreedores para que no maten a al sociedad y poder pagar esos intereses".

"Hay que empezar a reactivar las Pymes"

Hugo Cerioli, delegado regional del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), también se mostró sorprendido por la abultada diferencia entre primero y segundo y dijo: "Era esperado, no con la ventaja abultada como fue pero esperado. Creo que la gente está convencida de que este Gobierno no da para más. Cuando abrís la heladera y salís a pagar te das cuenta que el sueldo no vale para nada, lo demostró en las urnas y lo va a volver a demostrar en octubre".

Para Cerioli, será difícil recuperarse: "No esperemos magia porque no votamos magos, votamos gente. Nos va a costar salir de esta crisis en la que nos metió este Gobierno, no va a ser fácil pero creemos en la fuerza de Fernández-Fernández como para empezar a resolver esta crisis y plantársele a los grandes empresarios y al Fondo Monetario a ver cómo salimos de esta deuda".

"Hay que empezar a trabajar, hay que empezar a reactivar las Pymes, tanto de la ciudad como a nivel nacional, los comercios, y empezar a devolverle el trabajo legítimo a la gente, en tres años y medio hubo más de dos o tres millones de despidos. A esa gente hay que volver a incluirla dentro del programa laboral para que reactive la economía. Yo creo que la economía es una rueda, si hay trabajo hay economía", sumó.

"Hicieron una timba financiera"

A su turno Claudio Rivolta, secretario general del Sindicato de Panaderos, expresó: "Creo que esta elección la perdió Juntos por el Cambio, porque no tuvieron la capacidad de poder gobernar. Creo que al movimiento obrero y a las Pymes los exterminó, por lo tanto yo creo que es positivo para el lado de las Pymes y los trabajadores, porque si seguía este gobierno terminaba de aniquilar todo. Al que viene no creo que le sea fácil, todavía falta octubre, pero no le va a ser fácil, es complicado, creo que va a reactivar poco el mercado interno que eso es lo que mueve al país".

Respecto acerca de cuáles son las prioridades a trabajar, el gremialista apuntó: "Para mi tienen que reactivar el mercado interno, darle plata al trabajador, porque es el que la gasta. Este Gobierno fue capitalista, apuntó al que más tiene creyendo que iba a rebalsar la copa para abajo y no fue así. La guardaron y se la llevaron afuera y toda la que pidieron prestada también la llevaron afuera. Hicieron una timba financiera que favoreció a unos pocos, a los dueños del país por decirlo de alguna manera. Y quedamos los rezagados de siempre, la clase media, media baja y los pobres, todos nosotros, los que le metemos el hombro todos los días".

Consultado acerca de los resultados a nivel local y provincial, en que triunfó la fórmula Macri-Pichetto, sostuvo: "Viajo mucho a Buenos Aires y siempre dicen que Córdoba siempre fue complicada, ya sea para las manifestaciones en contra o para estas cosas. Córdoba es una provincia que, se quiera o no, no está tan mal como en otros lados. Estamos mal, lo vemos a diario, pero no como en otros lados. Las crisis se dan un poco más tarde. En esta ciudad tenemos mucha gente que económicamente está bien, entonces al no sentir tanto la crisis y al mirar mucho los canales donde te venden cualquier cosa, les cuesta creer de que hay necesidad. Pero la necesidad está, creo que por eso Córdoba siguió apoyando este Gobierno".

"Por otro lado creo que esto que viene es importante y no debemos como ciudadanos sacarle la mirada de encima, para que se den cuenta todos los gobiernos y los políticos de que el pueblo es el que tiene el poder", finalizó.