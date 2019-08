Jorge Borgognoni, consultor político: “Las mejores encuestas siguen siendo las domiciliarias”

Con el 86 por ciento de las mesas escrutadas ya en la medianoche, con 15 puntos de ventaja de Alberto Fernández, del Frente de Todos sobre Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, Jorge Borgognoni, consultor político en nuestra ciudad, sostuvo que el resultado obliga a revisar dos cuestiones. La primera, el rol de los encuestadores: “Para el gremio de encuestadores, las mejores encuestas siguen siendo las domiciliarias. En términos metodológicos, científicos, siguen siendo las más acertadas. Y esas son las que más vaticinaron esta posibilidad, no con tanta diferencia, pero se acercaron bastante a este guarismo, lo que pone en tela de juicio las encuestas telefónicas, y más si son sistemas IBR o similares, que dejan mucho que desear. Hay sectores muy vulnerables que no quedan reflejados en los muestreos por no contar con determinados recursos para responder una pregunta”, sostuvo.

Luego, se refirió a lo político: “Este resultado implica que hay una revisión del orden de prioridades de la agenda pública, que no va solamente por las grandes obras o por poner un país de pie o una cuestión de ordenamiento. Simplemente porque empezó a aparecer el hambre y otro orden de prioridades que tienen que ver con lo que está más cerca, con la casa, con el bienestar. Por eso el voto a Alberto Fernández como una añoranza de recuperar esos valores”.

Los números de San Francisco

En contrapartida a lo que sucedió a nivel nacional, en San Francisco el Presidente Mauricio Macri alcanzó casi el 48 por ciento de los votos contra el 30 que cosechó Alberto Fernández.

Para Borgognoni, la explicación es la siguiente: “La ciudad responde más en apoyo a Macri al encontrarse con los valores que propone. En materia de presidencia es una sociedad formada en una lógica liberal”, dijo. Luego señaló: “En este punto, a base de esfuerzo, respeta mucho más las cuestiones del tener que del ser, tiene que ver con lo material, con garantizar un confort y no tanto con la protección de minorías o derechos particulares. Hay un microclima que no es el que se vive a nivel provincia o nacional, San Francisco es muy particular”, definió y aclaró: “El electorado local reacciona distinto a cada elección, porque las agendas son distintas”.

Boleta corta

Por último, el consultor político se refirió a la boleta corta que propuso Hacemos por Córdoba e indicó que fue una buena decisión: “La boleta corta para el oficialismo fue un éxito, estos guarismos a nivel de escrutinio en la provincia de Córdoba, que ronda los 16 puntos y en San Francisco los 11 puntos, fue una estrategia brillante porque le permite garantizar el objetivo por el que va, que es sostener los dos diputados nacionales. Es un objetivo de mínima que en principio estaría alcanzado”, analizó.