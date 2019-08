Cristina, desde Río Gallegos: "Estamos contentos, alegres y optimistas"

a candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró hoy que en su espacio político están “contentos, alegres y optimistas” por el resultado de las elecciones primarias, pero aclaró que es “plenamente consciente” sobre la crisis económica que atraviesa la Argentina.

“Estamos plenamente consciente de las dificultades que está atravesando la economía de la Argentina”, dijo la ex presidenta en un video transmitido desde la ciudad de Río Gallegos, a donde viajó a votar para regresar a Buenos Aires este lunes.

La senadora nacional transmitió a los argentinos “tranquilidad absoluta” sobre “la responsabilidad con que se afrontará esta nueva etapa”, dando por hecho que su espacio ganará en las urnas el 27 de octubre.

“Espero que a partir del 10 de diciembre esto signifique un reencuentro de todos los argentinos. Nos faltan dos meses más, pero esta es una manifestación de voluntad muy importante la del pueblo argentino. Todos debemos escuchar la voz de las urnas, también el Gobierno”, dijo la legisladora nacional.

Por el resultado electoral, Cristina Fernández le expresó un “agradecimiento muy grande” a todos los hombres y mujeres que han apoyado la propuesta del Frente de Todos que lleva como candidato presidencial a Alberto Fernández.

“Realmente los números que estamos teniendo son más abultados que los de las mesas testigo y de los bocas de urnas. Esto nos hace muy optimistas, pero no solo porque ganamos una elección, esto no es un partido de fútbol”, dijo Cristina.

En ese sentido, dijo que en su espacio están “contentos, alegres y optimistas” porque “muchos argentinos comprenden que las cosas deben cambiar en el país porque así como estamos no estamos bien, no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos. Creo que muchos argentinos hemos dejado de ser felices. Son demasiado grandes las dificultades, demasiado grandes las tensiones”.