Alberto Fernández: "Luego de las Paso haremos una convocatoria para que todos los argentinos nos unamos". 

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, valoró este domingo la posibilidad de ejercer el derecho al voto y volvió a señalar la importancia de “construir un país federal” junto a todos los gobernadores.

"Es un día muy importante porque es un día donde los argentinos deciden el futuro y me parece que es muy valioso”, dijo Fernández luego de emitir su voto y completó: “los que alguna vez no vivimos en democracia valoramos mucho este día, valoramos mucho cada vez que los argentinos votan”.

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, contó este domingo que habló previo a la votación con su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández, y que esperan la votación "tranquilos y contentos".

"Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común. Estamos todos tranquilos y contentos", sostuvo Fernández, quien además dijo esperar que "los argentinos voten" para que "la democracia mejore".

No obstante, lamentó que la ex presidenta no pueda estar a su lado al tener que votar en Río Gallegos y no haber vuelos desde allí a Buenos Aires.

"Igual está a mi lado, no hace falta que esté cerca. En el año 2003 me pasó lo mismo con Néstor, él votó en Santa Cruz y yo en Buenos Aires", apuntó.

Además, al ser consultado sobre el ex presidente Néstor Kirchner dijo que siempre piensa en él, "en todos los momentos".

Tras emitir su sufragio y en una nueva charla con la prensa, Fernández aseguró: "Esta es simplemente una elección, y nosotros estamos muy contentos. Para quienes alguna vez no vivimos en democracia, es muy importante, porque los argentinos deciden su futuro".

Además, anticipó que después de las Paso realizará “una convocatoria a todos los argentinos para que, de una vez por todas, nos unamos para empezar a arreglar los infinitos problemas que tenemos”.

También volvió a advertir sobre las dudas que le genera la empresa Starmatic, que contrató el gobierno nacional para realizar el escrutinio provisorio: “El gobierno hizo todo lo necesario para que se generen muchas dudas. Tengo mucha preocupación porque la empresa que interviene tiene unos resultados horribles”. Y agregó: “descarto que la Justicia Electoral hizo todo lo necesario para que el escrutinio sea transparente”.

Asimismo indicó: "Los peronistas estamos todos unidos y luego de las Paso haremos una convocatoria para que todos los argentinos nos unamos".

Ante sus críticas a un medio por la mañana sobre Marcos Peña y Durán Barba, aseveró: "Dije que Peña está nervioso por eso dice las cosas que dice".

Asimismo envió un mensaje para el interior del país señalando que "a partir de mañana comenzaremos a construir un país federal".

El precandidato a presidente había destacado previamente que "hoy es un día importante" y que "lo que tiene que entender la gente es que con su voto define el futuro y que su voto pesa", en declaraciones a la prensa en la puerta de su domicilio cuando paseaba a su perro Dylan.