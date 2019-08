¿Qué hacer en caso de no poder ir a votar?

La secretaria Electoral Federal de Córdoba, Marcela Martínez Paz, explicó a Cadena 3 los pasos a seguir en caso de no poder ir a votar el domingo.

En caso de no poder votar por no encontrarse en el lugar de residencia, el domingo en horario de elección, los ciudadanos tienen que ir a la Policía más cercana a hacerse extender un certificado de presencia y luego escanear en el registro de electores para justificar la no emisión del voto.

"El elector tiene el deber de votar, el voto es obligatorio, si no voto hay distintas causas por las que justifico, distancia, enfermedad, fuerza mayor y cualquier circunstancia referida a un impedimento real para que ese deber de votar pueda yo justificarlo", explicó Martínez Paz.

Además recordó que "cuando termina la elección y el escrutinio, dentro de los dos meses está el espacio para justificar su ausencia en la votación".

En este sentido, advirtió que si no se vota, no se puede hacer ningún trámite administrativo como DNI, anotar un nacimiento, y otra clase de trámites.

Finalmente, aconsejó chequear el padrón porque no es el mismo que el de las elecciones provinciales.