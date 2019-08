Ya se muestran los primeros productos en la plataforma City Shopping San Francisco

Es una iniciativa del Centro Empresarial y de Servicios para incrementar las ventas. Se observan numerosas empresas, aunque muchas aun no subieron sus productos. Comprar ya está disponible.

La plataforma virtual City Shopping San Francisco ya se muestra online con algunos productos de negocios locales a la venta. También se observan aquellos negocios que se sumaron a la venta en internet, aunque muchos de ellos todavía no muestran su oferta.

Hasta este viernes había cargado 38 productos, entre perfumes, calzados, algo de tecnología, bobinas y aceites para vehículos. Actualmente la plataforma cuenta con 485 comercios adheridos. La compra es fácil y la misma página va guiando al usuario.

Darío Tamagnini, presidente del CES, había explicado a El Periódico que la idea nació hace un par de años. "Estamos analizando el tema desde hace años, tuvimos algunos proyectos que no prosperaron porque quizá no era el momento. Es un trabajo bastante complejo no solo en la parte técnica, es también la otra parte, que los comerciantes nos involucremos y empecemos a trabajar en serio en este 'mostrador virtual' que tenemos que empezar a utilizar", dijo Tamagnini.

La plataforma está disponible para que cualquier asociado al CES cargue sus productos y por el momento se lleva adelante un proceso de capacitación a los comerciantes en este sentido.

Cambio de cultura

Para el titular del CES, la implementación requerirá un "cambio de cultura". "Muchos no estamos acostumbrados, no nacimos con el comercio electrónico, a algunos nos da más trabajo involucrarnos y acostumbrarnos a trabajar en el nivel que se necesita. Cuando trabajas online la inmediatez es importante, si te mandan un mensaje hay que responderlo enseguida, concreto, con respuestas bien sencillas y directas para que la gente que está del otro lado entienda", manifestó.

Aunque la idea es que el día de mañana tras la venta el comprador reciba el producto en su casa, por el momento tras una operación el cliente deberá buscarlo en el negocio.