En el cierre de campaña, los bots de Twitter se descontrolaron

Twitter se convirtió anoche en un pase de comedia, es que miles de cuentas falsas manejadas por bots tuvieron una inexplicable falla y publicaron miles de tuits sin sentido y los usuarios no lo dejaron pasar.

Así, cientos de mensajes con el hashtag #YoVotoMM no tenían ningún tipo de lógica y ayer se convirtieron en tendencia. “La excelencia de Macri como evento de caridad en realidad hatas ahora los ha conservado a todos provenientes de un futuro así“, rezaba uno de los mensajes, mientras que los más replicados en medio de las bromas de los usuarios decía “!Satisface a Mauricio, no te relajes! ¡Caricia significativa proveniente de Hurlingham!“.



¿Qué son los bots en Twitter? Son cuentas falsas administradas por un software y utilizadas para publicar mensajes, marcar agenda en las redes y agredir a opositores. El gobierno de Cambiemos habría utilizado en los últimos años este recurso para generar tendencias en las redes sociales.

Además, había mensajes en inglés y en francés pero mal traducidos, como uno que decía “Ex-boyfriend American President Barack Obama applauded Macri as “a male rushing” over financial reforms“. Los usuarios en seguida replicaron estos cientos de mensajes creados por cuentas truchas y llovieron los chistes y memes, convirtiéndose “Mr Macri“, “Hurlingham” y “Satisface a Mauricio” en trending topic.

Desde la cuenta de Cambiemos, el equipo de Mauricio Macri se despegó de los hechos, aunque los mensajes continuaron replicándose hasta las primeras horas del viernes cuando las cuentas empezaron a ser suspendidas por Twitter.

Hoy salieron varios tuits como el de acá abajo, publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio. pic.twitter.com/Q6wDQwrd0e — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) August 8, 2019

Fuente: NET.tv