Sigue este sábado la Expo Tattoo

Este sábado 10 de agosto continuará en el Superdomo la Expo Tattoo, una convención de tatuajes bajo la organización de Tu Madre Nos Odia e Inmortal Club junto a la Municipalidad de San Francisco. El evento reúne a unos 80 reconocidos tatuadores de todo el país.

Las puertas de la segunda jornada se abrirán a las 10. Desde esa hora se podrán apreciar competencias entre tatuadores, bandas de música y djs.

Ayer, compitieron tatuajes en las categorías new school, blackwork, tradicional, estilo libre, set de láminas y mejor del día, mientras que este sábado competirán en full color, realismo, black and grey, neotradicional, oriental, mejor del día y mejor de la convención.

"Estamos muy contentos"







Juan Manuel "Caloi" Monzoni, uno de los organizadores, se mostró satisfecho con la primera jornada del evento. "Estamos muy contentos, con todas las expectativas, esperando mucha gente, si bien sabemos que el viernes es un día laboral, ya tenemos público así que es una buena señal", dijo.

El tatuador afirmó: "Esperamos a mucha gente, más que nada porque van a estar las bandas locales participando, djs, hay eventos hasta las doce de la noche, la premiación, porque hay competencias en diferentes categorías, todos los pibes ya se están preparando para anotarse".

Caloi comentó que son cerca de 80 los tatuadores que están participando a los que se les suma stands de venta de indumentaria y de insumos, peluquería y de algunos pintores. La mayoría de los participantes son de la ciudad de Córdoba, aunque también los hay de la ciudad de Santa Fe, Sunchales, Rosario y Buenos Aires, incluso hasta de Brasil.

Monzoni destacó la presencia de Hernán Coretta, reconocido por ser el tatuador personal de Marcelo Tinelli: "Es uno de los de más vieja escuela y de más trayectoria, son como 35 años tatuando. Lo conocemos principalmente por Daniel (Rivarosa, “Tatú”), y a lo largo de los años hemos compartido convenciones, eventos, tenemos una buena relación. No es muy fácil agrupar a todos. La gente viaja mucho, entonces priorizan, más ellos que tienen mucho trabajo, la agenda muy llena, les cuesta acomodar los turnos para venir. Pero lo importante es que acompañaron muchos artistas y eso le da peso al evento".

Sobre su imaginaba al evento tal cual se viene llevando a cabo, manifestó: "Lo veníamos pensando desde hace varios años, no lo podíamos concretar por el lugar. Y después surgió la oportunidad con la Municipalidad, que le agradecemos a Ignacio que nos dio el lugar y nos armaron los stands, porque lo primordial es el espaio físico, gracias a ellos le pudimos dar forma, llevarlo a cabo con la cantidad de gente y los stands que apuntábamos. Es importante remarcar que no podemos sobrevender lugares porque después no trabaja nadie. Ellos con anterioridad han podido concretar turnos, así que están trabajando o bien participando para poder concursar hoy en la competencia".

Sobre el final, auguró la posibilidad de que la convención pueda mantenerse en el tiempo: "Vamos a ver cómo responde la gente y siempre apuntando al crecimiento cultural y que la gente pueda venir a ver qué pasa en el marco de una convención. No sólo venís a tatuarte, venís a comprender, a saber que hay distintos estilos, diferentes edades, hoy hay muchas chicas que tatúan y eso es importantísimo, para destacar, y refuerza muchísimo el evento, hay cinco o seis tatuadoras y ojalá pudiéramos tener más, sería mejor todavía".

"Estoy muy contento, muy conforme, ya más aliviado. Junto con Gabriel Flores y Daniel Rivarosa hemos hecho todo esto, fue mucho trabajo, fue mover muchas piezas para que todo coordine y funcione bien", finalizó.

Grilla

Sábado 10

Inscripciones en categorías a participar.

Dj Juano Mendoza

Dj Ariel Saccone

Dj Luca Gariotti

Sinergia

Malos Tratos

Entrega de premios por categoría.

Cierre y agradecimientos.