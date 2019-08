Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 10



Fútbol | Liga Regional Inferiores – Zona Oeste | 20° fecha

12 hs Sportivo Belgrano vs El Trébol BC

12 hs 8 de Diciembre vs Proyecto Crecer



Fútbol | Liga de Baby – Torneo Clausura | 2° fecha

13 hs Infantil Xeneize vs Dep. Josefina

13 hs Barrio Jardin vs Dep. Norte

13 hs Tiro y Gimnasia vs Gral. Savio

13 hs Belgrano vs Los Albos

13 hs Tarzanito vs Dep. El Trebol

13 hs C.D. River vs Barrio Cabrera

13 hs Estrella del Sur vs El Faisan

13 hs Los Andes vs Dep. Sebastian

13 hs D.M.D Freyre vs Deportivo Oeste

Rugby | UCR – Juveniles Copa de Plata | 16° fecha

13.15 hs San Francisco RC vs Alta Grcia RC (M14,M15,M16,M17)



Fútbol | Liga Rafaelina Inferiores – Zona Sur | 5° fecha

14 hs La Hidráulica vs Atl. Esmeralda



Básquet | Qualy - Provincial de Selecciones u19 | 1° juego

16 hs San Francisco vs Punilla [El Ceibo]



Hockey | Federación Cordobesa – Promoción B1 | 4° fecha

16.30 hs Talleres vs Antártida Arg.



Hockey | Federación Cordobesa – división B2 | 16° fecha

16.30 hs San Francisco Rugby Club vs Palermo Bajo “B”



Newcom | Clase explicativa – Adultos mayores | El Ceibo

18 hs Voley adaptado - Libre y gratuito