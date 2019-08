Buenos Aires: tres hombres drogaron y violaron a una chica de 14 años en una fiesta

Una chica de 14 años denunció haber sido abusada sexualmente por tres hombres en una fiesta en una casa de José C. Paz. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer donde la menor llegó acompañada de su mamá.

La declaración de la madre indica que el sábado 3 de agosto su hija concurrió a una fiesta en horas de la noche en la calle Juan Cruz Varela junto a dos amigas. La menor fue invitada al “fondo de la casa” por un chico que estaba en el lugar. Cuando llegaron, había otros dos hombres que “la obligaron a practicarles sexo oral y la penetraron vía vaginal”.

La menor declaró que no logra identificar a los hombres porque “se encontraba bajo los efectos del alcohol”.

Las tres amigas llamaron a la madre de una de ellas, que las fue a buscar al lugar y puso a salvo. Al día siguiente, los padres de la víctima fueron notificados sobre lo sucedido y realizaron la denuncia en la Comisaría N°1 de José C. Paz, informó Crónica.

En comunicación con TN, Leonel Aquino, el padre de la menor, contó que los jóvenes tienen 16, 18 y 19 años, que le ofrecieron a su hija una bebida que podía tener algún tipo de droga, que perdió su voluntad, la llevaron al fondo de la casa y abusaron sexualmente de ella.

Escape

Esto lo descubren las amigas que habían ido con ella a la casa, minutos después de ocurrida la violación. La encontraron con los pantalones bajos e intentaron sacarla del lugar. Cuando las chicas comenzaron a gritar, los jóvenes se escaparon.

El responsable y organizador de la fiesta advirtió a todos los presentes lo que había pasado e inmediatamente suspendió el festejo. Aquino aseguró que “los responsables ya fueron identificados". Este viernes por la tarde, personal de la Sub DDI José C. Paz detuvo a uno de los acusados, un joven de 18 años.

“Mi hija me dijo que no recuerda nada, que sintió que la estaban abusando y cuando se dio cuenta estaba con los pantalones por la mitad. Ella perdió el conocimiento porque le pusieron pastillas en una jarra que estaban tomando”, relató el hombre.

"Todos saben quiénes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la Justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", sostuvo su padre, y agregó: "Mi hija está muy asustada, es muy chiquita, no aparenta tener 14. Me da mucha bronca que estos tipos estén sueltos. Voy a luchar para que los detengan".

Fuente: Clarín