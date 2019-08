Este domingo podrán ir a votar casi tres millones de cordobeses

Este domingo 11 de agosto se llevarán adelante en todo el país las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir qué candidatos competirán el próximo domingo 27 de octubre en las generales. Y el padrón de la provincia de Córdoba tiene suma importancia: es el segundo más grande del país con 2.946.060 personas habilitadas para votar. Es decir, casi tres millones de personas residentes en la provincia podrán ir a las 8.750 mesas repartidas desde la madrugada del jueves en 1.221 escuelas y centros de votación.

Antes del domingo

“El despliegue de urnas comenzó a las 4 de la mañana de ayer con el primer envío de urnas para las más alejadas de la capital, como Río Cuarto. Este viernes desde la mañana y hasta las 14 continúa el reparto. A partir de esa hora ya no habrá urnas en la Secretaría Electoral”, explicó, consultada por La Nueva Mañana, la secretaria de la Justicia Nacional Electoral en Córdoba, Marcela Martínez Paz.

Ese operativo logístico coordinado con el Correo tiene además su soporte en las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que custodian los envíos y estarán presentes durante todo el domingo en los distintos establecimientos. Alrededor de tres mil efectivos de la Policía de Córdoba trabajarán ese día, repartidos mil para la capital y dos mil para el interior provincial, según datos brindados por esa fuerza a LNM. “El comando electoral se compone de todas las fuerzas nacionales junto con la Policía de Córdoba, que a diferencia de las otras permanecerá fuera de las escuelas”, explicó la secretaria.

Desde el 3 de agosto está prohibido difundir resultados de encuestas y pronósticos electorales, a partir de las 8 de este viernes rige la veda electoral para actos proselitistas, y desde las 20 del sábado no se podrá vender alcohol ni portar distintivos partidarios hasta tres horas después de finalizado el acto. Las redes sociales no están contempladas por la legislación, por lo cual los precandidatos podrán continuar sus campañas a través de las distintas plataformas.

Durante los comicios

La elección comienza a las 8 y finaliza a las 18 con el cierre de puertas en los establecimientos. Desde las 7 arribarán las autoridades de mesa: un total de 17.500 personas que en Córdoba trabajarán junto a los fiscales que dispongan cada una de las fuerzas y que podrán ser uno por agrupación.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) a nivel nacional difundió un protocolo de actuación para eventuales denuncias por delitos o faltas electorales, y así garantizar “una intervención rápida y oportuna” tanto en las PASO como también en las generales de octubre. Entre otras medidas, dispone que, previo a la votación, las fiscalías con competencia electoral de todo el país deberán “dar publicidad de los datos de teléfono y dirección en los principales medios locales”.

Además, establece que, “para el caso de denuncias, deberá darse intervención al magistrado competente o al MPF, en su caso, para dar inicio a la actuación correspondiente”. Por otro lado, está habilitado el portal de denuncias electorales de ese cuerpo, que también incluye el detallado de infracciones y multas para quienes violen Código Electoral Nacional. “El domingo vamos a estar todo el día atentos a resolver cualquier dificultad que se presente”, comentó Martínez Paz.

Por otra parte, la Secretaría de Transporte provincial dispuso el traslado gratuito para los votantes y los ciudadanos designados como autoridades de mesa. Los votantes deberán presentar DNI y dos fotocopias del documento donde conste el domicilio actualizado. Una fotocopia será entregada al solicitar el pasaje de ida y la otra al solicitar el pasaje de vuelta; en este último caso, también deberá exhibirse el comprobante troquelado entregado por la autoridad de la mesa donde sufragó. Los presidentes de mesa titulares y suplentes deberán consignar DNI, telegrama oficial de designación y también dos copias de dicha documentación. En ambos casos, quienes deban realizar trasbordo para llegar a destino, deberán contar con cuatro juegos de fotocopias. En cuanto a las distancias: hasta los 250 kilómetros se podrá viajar en forma gratuita únicamente el día 11 de agosto de 2019, desde la hora cero hasta las 24. Para las distancias de más de 250 kilómetros, se podrá viajar gratis desde la hora cero del día sábado 10 y hasta las 24 del domingo 11 de agosto de 2019.

Con la veda, estará prohibida la realización de espectáculos masivos, culturales, sociales o deportivos durante el domingo, como así también la realización de reuniones de electores en los domicilios, la utilización de las viviendas como depósito de armas, la apertura de organismos partidarios y la distribución de boletas de sufragios a los electores a 80 metros de los centros de votación.

Después de la elección

Cerrados los comicios, comenzará el escrutinio provisorio que según destacó en conferencia de prensa el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, “será convalidado 48 horas después del cierre por la Justicia Electoral”.

El funcionario nacional también aseguró que el 80% de la carga de datos “debería estar completada cerca de medianoche” y que, gracias a que la trazabilidad de los telegramas estará habilitada “de punta a punta”, los partidos políticos o cualquier veedor podrá consignar la fidelidad de los datos transmitidos.

Quienes no hayan ido a votar deberán justificar el no voto durante los 60 días posteriores a la elección en el Registro de infractores al deber de votar donde podrán pagar la multa (en el caso de no ser justificada la no participación en los comicios) que va de los $50 a los $400 si se tienen en cuenta múltiples ausencias a las últimas cinco elecciones de 2015 y 2017. Es importante destacar que los jóvenes de 16 a 18 años y los mayores de 70 no tienen la obligación de sufragar.

Este domingo, millones de cordobeses y argentinos votan en la primera de las elecciones nacionales que definirán el futuro del país.

Fuente: La Nueva Mañana