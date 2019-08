Del Caño cerró con un acto frente al Congreso: "Hay que invertir las prioridades"

El precandidato del Frente de Izquierda Unidad pidió el voto para "fortalecer a la única fuerza política que sostiene que no nos debe gobernar el FMI". Aseguró que el gobierno de Cambiemos "profundizó los problemas que sufren las mayorías populares".

El precandidato a presidente del Frente de Izuierda Unidad, Nicolás del Caño, cerró en la noche de este miércoles su campaña electoral para las elecciones primarias del próximo domingo con un acto frente al Congreso, con un gran marco de militantes y un importante despliegue audiovisual con proyecciones sobre la fachada del Parlamento.

Del Caño se refirió a la campaña realizada por el FIT-U y señaló que junto a recorrieron el país junto a su compañera de fórmula, Romina del Pla. “Hemos hecho una enorme campaña a pulmón con la fuerza y la voluntad de miles de militantes y simpatizantes en todo el país”, destacó.

El dirigente de la izquierda agregó que “en todas las recorridas constatamos que son millones los que rechazan a este Gobierno, que muchos están desencantados y se sienten estafados por Cambiemos, porque profundizó los problemas estructurales que sufren las mayorías populares desde hace décadas”.

“Pero digamos la historia completa”, aclaró Del Caño. “Macri no hubiera podido hacer una sola de sus medidas de hambre y entrega sin la abierta colaboración de un sector muy importante de los que hoy están en el Frente para Todos, de esos gobernadores y legisladores peronistas que cogobernaron con Cambiemos, mientras ajustaban en sus propias provincias”, sentenció.

Polarizacion

El precandidato señaló que “son cientos de miles los que ya están decididos a votar al Frente de Izquierda Unidad, pasando por encima de esta falsa polarización que nos quieren imponer, entendiendo que nuestro frente es el único que plantea un programa realista para que la crisis la paguen los que la provocaron, porque siempre estamos y estaremos junto a los trabajadores y sus luchas”.

“Y a los que no se decidieron todavía los convocamos para que juntos este domingo le demos un fuerte mensaje a los poderosos: de que somos muchos los que no nos resignamos y queremos fortalecer a la única fuerza política que sostiene que no nos debe gobernar el FMI”, lanzó Del Caño.

El dirigente dijo que “nos dicen que hay que renegociar con el FMI y todos están de acuerdo, hasta el propio FMI, porque de lo contrario saben que no van a cobrar ni ellos ni el resto de los especuladores. Lo que no dicen es que para reestructurar la deuda y poder cobrarla, el FMI exige aumentar la edad para jubilarse y una reforma laboral. Nosotros en cambio tenemos nuestro compromiso con la juventud que no quiere ser material descartable de este sistema, con las mujeres que pelean por sus derechos, con los trabajadores y los jubilados. En ellos y en ellas pensamos cuando decimos que hay que invertir las prioridades”, concluyó.

Junto a Del Caño, fueron oradores en el acto del cierre la candidata a vicepresidenta Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires y Celeste Fierro y María del Carmen Verdú, candidatas a diputadas por la Ciudad de Buenos Aires.







Con información de La Izquierda Diario.